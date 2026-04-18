Guardiola chama duelo com Arsenal de 'final' e admite: 'Se perdermos, acabou' Estadão Conteúdo 18.04.26 10h06 Manchester City e Arsenal fazem um confronto direto que pode redesenhar a disputa pelo título da Premier League. As equipes se enfrentam neste domingo, às 12h30, no Etihad Stadium, pela 33ª rodada. Com 70 pontos, o Arsenal lidera a competição, enquanto o City aparece com 64, mas ainda tem um jogo a menos, cenário que transforma o duelo em decisivo. Pep Guardiola não escondeu o peso da partida e classificou o confronto como determinante para as pretensões do time na reta final da temporada. "Estamos bem, estamos prontos. Seis pontos não é uma distância curta, mas temos a chance de fazer isso. Agora depende do nosso comportamento, e tudo estará definido", afirmou o treinador. O técnico também destacou a importância de uma atuação no mais alto nível diante de um adversário direto. "O time estará pronto, nossos torcedores esgotaram os ingressos. Tudo está perfeito para tentar jogar a partida. Temos que fazer uma partida perfeita, quase um nível top, top para vencer este tipo de rival", completou. Guardiola foi direto ao tratar o jogo como uma decisão antecipada, mas deixou em aberto a disputa em caso de resultado diferente da vitória. "Sim, obviamente é uma final. Se perdermos, acabou. Mas, dependendo dos outros resultados, ainda temos jogos para jogar. São seis partidas, é muita coisa", disse. Na sequência, o treinador ainda chamou atenção para o calendário complicado do City nas últimas rodadas, com compromissos fora de casa contra Everton e Bournemouth, além do encerramento diante do Aston Villa. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Manchester City Guardiola COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES FUTEBOL Paysandu confirma venda de Pedro Henrique ao Flamengo; volante fica no Papão até o fim da Série C Diretoria do Paysandu também confirmou que o clube bicolor ficará com um percentual do jogador 17.04.26 14h50 futebol Com Vitor Bueno, Remo divulga lista de relacionados para duelo contra o RB Bragantino na Série A Time azulino encara a equipe paulista no próximo domingo (19), em Bragança Paulista, pela 12ª rodada do Brasileirão 17.04.26 13h50 futebol CBF divulga tabela de mais quatro rodadas da Série C e define próximos jogos do Paysandu; confira Equipe bicolor já conhece datas e horários da 6ª à 9ª rodada da competição 17.04.26 11h47 COBRANÇA Em novo protesto, torcedores do Remo cobram jogadores e diretoria por resultados: 'Joguem com raça' Faixas foram estendidas no Baenão, na sede social do clube e em uma estação do BRT próxima ao estádio azulino 17.04.26 9h49 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Paysandu recebe o Barra-SC na Curuzu de olho no G8 da Série C Os bicolores voltam a jogar diante da torcida, em busca da segunda vitória na competição 18.04.26 8h00 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, sábado (18/04), horários das partidas e onde assistir ao vivo Séries A e B do Brasileirão, Copa do Rei da Espanha, , Campeonato Italiano e outras competições internacionais movimentam o futebol neste sábado 18.04.26 7h00 FUTEBOL No aeroporto, torcida do Remo protesta na chegada dos jogadores após eliminação na Copa Norte Jogadores e diretoria foram os alvos da torcida, que pediu a saída de Manoelzinho Ribeiro do clube 16.04.26 18h07 Resenha Após vencer e eliminar o Remo da Copa Norte, Águia de Marabá provoca o Leão: 'Sabor Série A' Azulão garantiu a classificação para a segunda fase do torneio. Semanas atrás, o Porto Velho também 'tirou onda' após vencer o Leão. 16.04.26 9h06