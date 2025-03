Guarani integra Pablo Baianinho, emprestado pelo Vitória, e promessa japonesa

O Guarani segue sua preparação para a disputa da Série C do Campeonato Brasileiro. Nesta semana, dois reforços foram integrados ao elenco e o clube se mantém atento ao mercado em busca de um ponta e mais nomes para a defesa.

Os meias Pablo Baianinho, que chegou do Vitória por empréstimo, e o japonês Ryuta Takakashi, de 20 anos, já participam dos treinamentos comandados pelo técnico Maurício Souza. Antes, o clube já tinha confirmado o atacante Lucas Macedo, que estava no futebol português.

Pablo tem 21 anos, teve passagem na base do Boavista-RJ e chegou ao Jacuipense-BA em 2022, ainda no sub-20. Se profissionalizou em 2023, com seis jogos, e fez outros dez em 2024. Chamou atenção do Vitória, que o contratou para o sub-20 no mesmo ano. Em 2024 e 2025, fez sete jogos no profissional, mas não conseguiu espaço.

Já Ryuta Takahashi pertence ao Giravanz Kitakyushu, da terceira divisão do Japão. Apesar da altura de 1,56m, ele se destacou nas categorias de base do Gamba Osaka Sub-15, mas teve poucas oportunidades no profissional.

Agora, a prioridade é buscar um ponta para fechar o setor ofensivo, e mais nomes para a defesa. O executivo de futebol Rodrigo Pastana descartou a reposição para o centroavante João Marcelo, que foi para o Atlético-MG.

A Série C está prevista para começar em 12 de abril e o Guarani, rebaixado na Série B em 2024, estreia diante do Maringá-PR, no Brinco de Ouro, em Campinas (SP).