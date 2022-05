Grêmio x Ferroviária: onde assistir ao vivo hoje (16/05) pelo Campeonato Brasileiro Feminino

Grêmio e Ferroviária disputam nesta segunda-feira (16/05), em partida válida pelo Campeonato Brasileiro Feminino de 2022. A partida está programada para começar às 16h (horário de Brasília), no Estádio Vieirão, no Rio Grande do Sul. Confira os horários e onde assistir ao vivo.

Onde assistir Grêmio x Ferroviária?

A partida Grêmio x Ferroviária pode ser assistida pelo streaming Eleven Sports

Como Grêmio x Ferroviária chegam para o jogo?

O Grêmio está na 11ª colocação do Brasileirão Feminino com apenas 10 pontos ganhos. Já a Ferroviária tem 14, e é o 6º colocado da competição.

FICHA TÉCNICA

Grêmio x Ferroviária

Campeonato Brasileiro Feminino

Local: Estádio Vieirão, no Rio Grande do Sul

Data/Horário: 16 de maio de 2022, 16h

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES:

Grêmio: Lorena; Sinara, Tuani, Mónica Ramos e Jéssica Soares; Karla Alves (Tchula), Pri Back, Jéssica Peña; Rafa Levis, Luany, Caty (Dani Ortolan). TÉCNICO: Patrícia Gusmão.

Ferroviária: Luciana; Carol Tavares, Géssica, Camila e Barrinha; Daiane (Karina), Ingryd, Suzane; Aline Gomes (Fany Gauto), Laryh e Eudimilla. TÉCNICO: Roberta Batista.

