Grêmio vence Palestino e mantém esperanças na Copa Sul-Americana Estadão Conteúdo 20.05.26 23h16 O Grêmio continua vivo pela vaga direta nas oitavas de final da Copa Sul-Americana. Nesta quarta-feira, em jogo muito movimentado na Arena do Grêmio, em Porto Alegre, bateu e eliminou o Palestino-CHI por 2 a 0: gols de Braithwaite e Pavón. Com o resultado, o Grêmio está no mata-mata e depende de si para garantir classificação às oitavas, pois fica na vice-liderança do Grupo F, somando 10 pontos. A 6ª e última rodada da fase de grupos ocorre na próxima terça-feira, mais uma vez na Arena, ao enfrentar o Montevideo City Torque-URU, em confronto direto, às 19h. O Grêmio começou a partida sendo bastante dominante e, assim, foi recompensado logo no início. Pavón arriscou de fora da área e Pérez não encaixou; atento, Braithwaite apareceu para completar o rebote. O domínio prosseguiu e quase saiu o segundo: Pedro Gabriel cruzou e Gabriel Mec testou próximo ao travessão. A vantagem no placar e o pouco poder criativo dos chilenos fez os gaúchos ficarem mais tranquilos, mas sem abdicar de ter a posse. Assim, voltaram a levar perigo em chute de Mec, que aproveitou um erro dos visitantes e, ao avançar sozinho, bateu em cima do goleiro adversário, mantendo a diferença mínima ao intervalo. Os times voltaram para a segunda etapa com novidades, sendo uma no Grêmio e duas no Palestino. Ainda assim, a pressão permaneceu a favor dos gremistas, que tiveram nova oportunidade: Pavón cruzou rasteiro e Braithwaite encheu o pé acertando a trave. A resposta veio num chute de César Munder, porém Weverton salvou. Quando o cenário pareceu ficar equilibrado, os gaúchos foram letais. Amuzu fez boa jogada lateral e cruzou voltando; a defesa chilena fez corte parcial e Pavón emendou chutaço para estufar o barbante. Com o novo tento, vieram duas mudanças de cada lado, entretanto nada mais aconteceu e o triunfo foi consolidado. FICHA TÉCNICA GRÊMIO-RS 2 X 0 PALESTINO-CHI GRÊMIO - Weverton; Pavón, Luís Eduardo (Kannemann), Viery (Wagner Leonardo) e Pedro Gabriel; Noriega, Pérez (Riquelme) e Gabriel Mec (Carlos Vinícius); Enamorado (Tetê), Braithwaite e Amuzu. Técnico: Luís Castro. PALESTINO - Sebastián Pérez; Dilan Salgado (Ian Garguez), Vicente Espinoza, Enzo Roco e Jason León; Julián Fernández, Sebastián Gallegos e Francisco Montes; Bryan Carrasco (Martín Araya), Ronnie Fernández (Nelson da Silva) e Ian Alegría (César Munder). Técnico: Guillermo Farré. CARTÕES AMARELOS - Pérez, Viery e Riquelme (GRE); Ronnie Fernández, Julián Fernández, Ian Garguez e Bryan Carrasco (PAL). GOLS - Braithwaite, aos três minutos do primeiro tempo, e Pavón, aos 22 minutos do segundo tempo. ÁRBITRO - Carlos Benítez (PAR). PÚBLICO - 13.757 (13.587 pagantes). RENDA - R$ 419.860,17. LOCAL - ARENA DO GRÊMIO, EM PORTO ALEGRE (RS). Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Copa Sul-Americana Grêmio Palestino COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Futebol CBF confirma partida entre Remo x São Paulo no Mangueirão; saiba nova data e horário Alteração foi publicada no site oficial da entidade no início da noite desta quarta-feira (20). 20.05.26 18h54 Futebol Quase 800 agentes fazem a segurança de Paysandu e Nacional-AM, pela final da Copa Norte Expectativa é de que cerca de 40 mil torcedores acompanhem a decisão no estádio. 20.05.26 18h13 mais esportes Remo abre inscrições para a 1ª Corrida Leão de Periçá em Belém Prova ocorre no dia 16 de agosto, com largada e chegada no Baenão 20.05.26 12h48 futebol Após quebrar tabu em 2025, Remo reencontra Athletico-PR no Brasileirão; veja retrospecto Em duelo válido pela Série B, time azulino venceu pela primeira vez o Furacão 20.05.26 11h36 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Paysandu e Nacional iniciam decisão da Copa Norte em clima de revanche no Mangueirão Papão aposta em casa cheia para abrir vantagem diante dos amazonenses após goleada sofrida na primeira fase 20.05.26 8h00 FIQUE DE OLHO! Futebol: veja quem joga hoje, quarta-feira (20/05), horários das partidas e onde assistir ao vivo Quarta-feira será agitada com jogos decisivos e até finais. Confira! 20.05.26 9h55 SEMIFINAL Paysandu x Nacional-AM: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (20/05) pela Copa Norte Paysandu e Nacional-AM iniciam a decisão da Copa Norte 2026 hoje; veja as formações e onde assistir ao vivo a semifinal 20.05.26 19h00 futebol Após quebrar tabu em 2025, Remo reencontra Athletico-PR no Brasileirão; veja retrospecto Em duelo válido pela Série B, time azulino venceu pela primeira vez o Furacão 20.05.26 11h36