Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Um portal do tamanho da Amazônia. +65 milhões de pessoas conectadas.
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
Um portal do tamanho da Amazônia. +65 milhões de pessoas conectadas.
O Liberal chevron right Esportes chevron right

Grêmio vence Palestino e mantém esperanças na Copa Sul-Americana

Estadão Conteúdo

O Grêmio continua vivo pela vaga direta nas oitavas de final da Copa Sul-Americana. Nesta quarta-feira, em jogo muito movimentado na Arena do Grêmio, em Porto Alegre, bateu e eliminou o Palestino-CHI por 2 a 0: gols de Braithwaite e Pavón.

Com o resultado, o Grêmio está no mata-mata e depende de si para garantir classificação às oitavas, pois fica na vice-liderança do Grupo F, somando 10 pontos. A 6ª e última rodada da fase de grupos ocorre na próxima terça-feira, mais uma vez na Arena, ao enfrentar o Montevideo City Torque-URU, em confronto direto, às 19h.

O Grêmio começou a partida sendo bastante dominante e, assim, foi recompensado logo no início. Pavón arriscou de fora da área e Pérez não encaixou; atento, Braithwaite apareceu para completar o rebote. O domínio prosseguiu e quase saiu o segundo: Pedro Gabriel cruzou e Gabriel Mec testou próximo ao travessão.

A vantagem no placar e o pouco poder criativo dos chilenos fez os gaúchos ficarem mais tranquilos, mas sem abdicar de ter a posse. Assim, voltaram a levar perigo em chute de Mec, que aproveitou um erro dos visitantes e, ao avançar sozinho, bateu em cima do goleiro adversário, mantendo a diferença mínima ao intervalo.

Os times voltaram para a segunda etapa com novidades, sendo uma no Grêmio e duas no Palestino. Ainda assim, a pressão permaneceu a favor dos gremistas, que tiveram nova oportunidade: Pavón cruzou rasteiro e Braithwaite encheu o pé acertando a trave. A resposta veio num chute de César Munder, porém Weverton salvou.

Quando o cenário pareceu ficar equilibrado, os gaúchos foram letais. Amuzu fez boa jogada lateral e cruzou voltando; a defesa chilena fez corte parcial e Pavón emendou chutaço para estufar o barbante. Com o novo tento, vieram duas mudanças de cada lado, entretanto nada mais aconteceu e o triunfo foi consolidado.

FICHA TÉCNICA

GRÊMIO-RS 2 X 0 PALESTINO-CHI

GRÊMIO - Weverton; Pavón, Luís Eduardo (Kannemann), Viery (Wagner Leonardo) e Pedro Gabriel; Noriega, Pérez (Riquelme) e Gabriel Mec (Carlos Vinícius); Enamorado (Tetê), Braithwaite e Amuzu. Técnico: Luís Castro.

PALESTINO - Sebastián Pérez; Dilan Salgado (Ian Garguez), Vicente Espinoza, Enzo Roco e Jason León; Julián Fernández, Sebastián Gallegos e Francisco Montes; Bryan Carrasco (Martín Araya), Ronnie Fernández (Nelson da Silva) e Ian Alegría (César Munder). Técnico: Guillermo Farré.

CARTÕES AMARELOS - Pérez, Viery e Riquelme (GRE); Ronnie Fernández, Julián Fernández, Ian Garguez e Bryan Carrasco (PAL).

GOLS - Braithwaite, aos três minutos do primeiro tempo, e Pavón, aos 22 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Carlos Benítez (PAR).

PÚBLICO - 13.757 (13.587 pagantes).

RENDA - R$ 419.860,17.

LOCAL - ARENA DO GRÊMIO, EM PORTO ALEGRE (RS).

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

futebol

Copa Sul-Americana

Grêmio

Palestino
Esportes
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM ESPORTES

Futebol

CBF confirma partida entre Remo x São Paulo no Mangueirão; saiba nova data e horário

Alteração foi publicada no site oficial da entidade no início da noite desta quarta-feira (20).

20.05.26 18h54

Futebol

Quase 800 agentes fazem a segurança de Paysandu e Nacional-AM, pela final da Copa Norte

Expectativa é de que cerca de 40 mil torcedores acompanhem a decisão no estádio.

20.05.26 18h13

mais esportes

Remo abre inscrições para a 1ª Corrida Leão de Periçá em Belém

Prova ocorre no dia 16 de agosto, com largada e chegada no Baenão

20.05.26 12h48

futebol

Após quebrar tabu em 2025, Remo reencontra Athletico-PR no Brasileirão; veja retrospecto

Em duelo válido pela Série B, time azulino venceu pela primeira vez o Furacão

20.05.26 11h36

MAIS LIDAS EM ESPORTES

Futebol

Paysandu e Nacional iniciam decisão da Copa Norte em clima de revanche no Mangueirão

Papão aposta em casa cheia para abrir vantagem diante dos amazonenses após goleada sofrida na primeira fase

20.05.26 8h00

FIQUE DE OLHO!

Futebol: veja quem joga hoje, quarta-feira (20/05), horários das partidas e onde assistir ao vivo

Quarta-feira será agitada com jogos decisivos e até finais. Confira!

20.05.26 9h55

SEMIFINAL

Paysandu x Nacional-AM: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (20/05) pela Copa Norte

Paysandu e Nacional-AM iniciam a decisão da Copa Norte 2026 hoje; veja as formações e onde assistir ao vivo a semifinal

20.05.26 19h00

futebol

Após quebrar tabu em 2025, Remo reencontra Athletico-PR no Brasileirão; veja retrospecto

Em duelo válido pela Série B, time azulino venceu pela primeira vez o Furacão

20.05.26 11h36

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda