Grêmio renova com o goleiro Gabriel Grando até 2029 após ver negócio com Bento esfriar

Há muito tempo que o Grêmio vem sofrendo com goleiros. Buscou Tiago Volpi no Paraguai em 2025, mas o reforço não convenceu a torcida. Para a atual temporada, sondou Bento, no futebol árabe, e não obteve sucesso - o camisa 1 pode trocar o Al-Nassr pelo inglês West Ham ou o italiano Genoa. Nesta quarta-feira, o clube gaúcho mostrou que pode apostar em um prata da casa ao ampliar o vínculo do então reserva Gabriel Grando por quatro temporadas.

"O Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense anuncia a extensão de contrato com o goleiro Gabriel Grando. O atleta assinou novo vínculo até o final de 2029", oficializou o clube. "Grando chegou à base gremista em 2014 e passou a integrar o elenco principal em 2020, fazendo sua estreia no ano seguinte. Na reta final da temporada passada, o goleiro ultrapassou a marca de 100 jogos defendendo a meta do Tricolor."

Grando jamais escondeu sua insatisfação com a reserva e sempre lutou para ser titular - atuou algumas partidas no gol na reta final de 2025. Com uma possível saída de Volpi, o clube já se cerca para não ficar carente na posição e segura sua revelação, de 25 anos.

Antes de trazer Carlos Miguel da Inglaterra no segundo semestre de 2025, o Palmeiras sondou o então reserva do Grêmio, que até se motivou com a possibilidade de jogar em São Paulo. A direção tricolor, contudo, bancou sua permanência e agora renova o acordo por quatro temporadas mostrando confiança em Grando.

É a segunda renovação de peças consideradas importantes para o técnico português Luis Castro nesta semana. Na terça-feira, o clube havia anunciado a ampliação do vínculo com o centroavante André Henrique até dezembro de 2028.