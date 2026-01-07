Grêmio renova com o goleiro Gabriel Grando até 2029 após ver negócio com Bento esfriar Estadão Conteúdo 07.01.26 21h38 Há muito tempo que o Grêmio vem sofrendo com goleiros. Buscou Tiago Volpi no Paraguai em 2025, mas o reforço não convenceu a torcida. Para a atual temporada, sondou Bento, no futebol árabe, e não obteve sucesso - o camisa 1 pode trocar o Al-Nassr pelo inglês West Ham ou o italiano Genoa. Nesta quarta-feira, o clube gaúcho mostrou que pode apostar em um prata da casa ao ampliar o vínculo do então reserva Gabriel Grando por quatro temporadas. "O Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense anuncia a extensão de contrato com o goleiro Gabriel Grando. O atleta assinou novo vínculo até o final de 2029", oficializou o clube. "Grando chegou à base gremista em 2014 e passou a integrar o elenco principal em 2020, fazendo sua estreia no ano seguinte. Na reta final da temporada passada, o goleiro ultrapassou a marca de 100 jogos defendendo a meta do Tricolor." Grando jamais escondeu sua insatisfação com a reserva e sempre lutou para ser titular - atuou algumas partidas no gol na reta final de 2025. Com uma possível saída de Volpi, o clube já se cerca para não ficar carente na posição e segura sua revelação, de 25 anos. Antes de trazer Carlos Miguel da Inglaterra no segundo semestre de 2025, o Palmeiras sondou o então reserva do Grêmio, que até se motivou com a possibilidade de jogar em São Paulo. A direção tricolor, contudo, bancou sua permanência e agora renova o acordo por quatro temporadas mostrando confiança em Grando. É a segunda renovação de peças consideradas importantes para o técnico português Luis Castro nesta semana. Na terça-feira, o clube havia anunciado a ampliação do vínculo com o centroavante André Henrique até dezembro de 2028. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Campeonato Gaúcho Grêmio Gabriel Grando COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES FUTEBOL Copinha: Julgamento do Carajás após impugnação da partida será realizado nesta sexta (9) A vitória do Grêmio Prudente diante do Carajás acabou na justiça, após time paulista utilizar jogador que tinha sido substituído 08.01.26 14h13 Futebol Ainda não anunciados oficialmente, três reforços treinam com o Remo na pré-temporada; veja nomes Informação é do jornalista André Laurent, da TV Liberal, que está no CT do Retrô, casa da pré-temporada azulina. 08.01.26 14h10 Futebol Paysandu celebra 10 anos de marca Lobo e afirma que é uma das principais fontes de receita do clube O clube informou que a marca Lobo é responsável por uma boa parte das receitas anuais 08.01.26 10h14 Futebol Tuna e Paysandu lamentam a morte do analista de desempenho Kaio Mercês Kaio mercês trabalhou no futsal do Paysandu no período da pandemia e integrava o Departamento de Futebol profissional da Tuna na função de analista de desempenho 08.01.26 9h00 MAIS LIDAS EM ESPORTES ESPERANÇA Times paraenses decidem futuro na Copinha na última rodada Tuna enfrenta o Botafogo-SP com chances de classificação e Carajás precisa vencer o Olímpico e torcer por reviravolta jurídica 08.01.26 23h25 APRESENTADO Juan Carlos Osorio fala pela primeira vez como treinador do Remo: 'vamos jogar de igual pra igual' Sobre o mercado, o treinador explicou que participou das conversas sobre reforços de forma pontual, entre eles um zagueiro canhoto 08.01.26 23h13 NÃO DEU Remo perde e agora precisa vencer o Palmeiras para se classificar na Copinha Contra o Monte Roraima, o desempenho do Remo esteve abaixo do esperado, especialmente no primeiro tempo 08.01.26 19h56 Futebol Ainda não anunciados oficialmente, três reforços treinam com o Remo na pré-temporada; veja nomes Informação é do jornalista André Laurent, da TV Liberal, que está no CT do Retrô, casa da pré-temporada azulina. 08.01.26 14h10