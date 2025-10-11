Grêmio goleia em jogo-treino e coloca 14 mil torcedores mesmo com 13º lugar no Brasileirão Estadão Conteúdo 11.10.25 19h09 A má fase do Grêmio não afastou o torcedor da Arena. Em meio à Data Fifa, o clube colocou um pouco mais de 14 mil pessoas no estádio para assistir a um simples jogo-treino diante do Brasil de Pelotas, vencido por 5 a 0. O número chama atenção para um time que vive momento turbulento e ocupa apenas o 13º lugar, com 33 pontos. A presença maciça mostra a capacidade de mobilização do torcedor mesmo em cenário adverso. No comparativo com públicos recentes do Brasileirão, o ensaio superou, por exemplo, o registrado contra o Bahia (14.050) e se aproximou do jogo com o Red Bull Bragantino (15.156). Para um treino, é uma marca expressiva, quase de rodada oficial. O dado também reforça o contraste entre arquibancada e desempenho. O time de Mano Menezes ainda busca consistência na competição, mas encontra apoio nas arquibancadas. Mesmo sem brilho no campeonato, o torcedor dá sinais de confiança em uma retomada que ainda não veio. Dentro de campo, o treino foi tranquilo e com superioridade tricolor. Amuzu abriu o placar, Alysson marcou duas vezes e André Henrique e Jardiel completaram a goleada por 5 a 0 sobre o Brasil de Pelotas. A movimentação serviu para dar ritmo aos reservas e testar opções para o confronto diante do São Paulo, na próxima quarta-feira. O público, que pagou ingresso simbólico ou doou brinquedos ao Instituto Geração Tricolor, criou clima de jogo oficial e reagiu a cada gol como se o time lutasse por pontos no campeonato. Entre os principais da Série A, o público do treino ficaria no meio da tabela - acima de clubes como Botafogo, Juventude, Mirassol e Red Bull Bragantino, todos abaixo dos 15 mil na média recente. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Grêmio torcedores COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Deu saudades, Fiel?! Hélio dos Anjos, ex-Paysandu, retorna à Série B do Brasileirão no comando do Náutico Vitória de 2 a 1 sobre o Brusque, nos Aflitos, garantiu a vaga do Timbu na Segundona de 2026. 11.10.25 19h41 Futebol e fé Na Transladação, goleiro do Paysandu pede permanência na Série B: 'Nada é impossível para Deus' Matheus Nogueira afirma ter ficado impressionado com a mobilização e a magnitude do Círio em Belém 11.10.25 19h12 Futebol e Fé Milagre de Círio? Lembre momentos que Remo e Paysandu conseguiram 'milagres' na Trasladação Jogos decisivos do Leão Azul e do Papão se misturaram à emoção da Procissão das Luzes em Belém 11.10.25 18h24 RE-PA780 Fenômeno azul! Torcida do Remo esgota ingressos para o Re-Pa em menos de 24 horas Torcida azulina esgota todas as entradas para o clássico contra o Paysandu, válido pela 32ª rodada da Série B. 11.10.25 11h35 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, sábado (11/10), horários das partidas e onde assistir ao vivo Séries A e B do Campeonato Brasileiro, Série A argentina e eliminatórias da Copa do Mundo movimentam o futebol neste sábado 11.10.25 7h00 Futebol Jogador do Remo vive expectativa pelo primeiro Círio de Nazaré em meio à disputa da Série B Meia Régis destaca fé e gratidão antes de participar da maior manifestação religiosa do Pará 11.10.25 9h00 RE-PA780 Fenômeno azul! Torcida do Remo esgota ingressos para o Re-Pa em menos de 24 horas Torcida azulina esgota todas as entradas para o clássico contra o Paysandu, válido pela 32ª rodada da Série B. 11.10.25 11h35 RE-PA780 Re-Pa: Em menos de seis horas, torcida do Remo esgota ingressos para o lado A do Mangueirão Fenômeno Azul promete casa cheia no clássico contra o Paysandu; vendas seguem apenas para o setor de cadeiras 10.10.25 16h39