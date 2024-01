Grêmio encaminha acerto com Funes Mori, jogador do Monterrey

O Grêmio está cada vez mais próximo de acertar a contratação de Funes Mori, do Monterrey, clube do México. De acordo com o ge, o centroavante de 32 anos aceitou se transferir para o clube gaúcho e as partes estão discutindo detalhes da transferência.

Enquanto isso, o departamento de futebol do Tricolor tenta fechar o negócio o mais antes possível, para que o atleta consiga participar da pré-temporada com o restante da equipe. O objetivo do Tricolor é fechar três anos de contrato com o jogador.

O negócio já havia sido alinhado nos últimos dias entre ambos clubes, mas as tratativas esfriaram por conta do próprio jogador. Segundo o dirigente do Monterrey, José Antonio Noriega, o centroavante não tinha intenção de se transferir para Porto Alegre. Os valores ainda são mantidos em sigilo, mas o Monterrey já comunicoui aos gaúchos o valor que deseja pela transferência, e a quantia foi aceita pelo Tricolor. Agora, basta esperar.

Funes Mori

Natural da Argentina, mas naturalizado mexicano, o centroavante de 32 anos defende o Monterrey desde julho de 2015 e ainda tem passagens por River Plate, Benfica e Eskisehirspor-TUR. Em 2022, jogou a Copa do Mundo do Catar pela Seleção Mexicana.

No Monterrey, Funes Mori tem 328 partidas e soma 159 gols. Na atual temporada, jogou 17 jogos, fez sete gols e deu duas assistências. O Grêmio retorna aos trabalhos no dia 8 de janeiro para dar início na pré-temporada de 2024.

(Beatriz Moura, estagiária sob supervisão do editor web de OLiberal.com, Felipe Saraiva)