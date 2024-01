Paysandu chega a Barcarena para a pré-temporada; volante avalia o Parazão: ‘Campeonato difícil’

"A vontade de se preparar tem que ser maior do que a vontade de vencer". A frase, dita com frequência pelo técnico da Seleção Brasileira de vôlei masculino, Bernardinho, tem norteado a carreira de um atleta de outro esporte. Com essa máxima, o volante Gabriel Bispo, de 26 anos, se apresentou no Paysandu nesta quarta-feira (3). Segundo ele, o período de pré-temporada, momento que o Papão vive nos últimos dias, é mais importante do que a maratona de jogos que vem a seguir.

Whatsapp: saiba tudo sobre o Paysandu. Recêêêba!

"A preparação está sendo ótima, estamos treinando em dois períodos. O Campeonato Paraense é um torneio difícil, pois enfrentamos muitos jogos debaixo de chuva. Então, a gente tem que se preparar bem, se conhecer bastante, porque logo começa o campeonato e não teremos tempo de nos entrosar dentro de campo. Fazer uma boa pré-temporada, diminui o risco de lesões e faz com que todos possam ajudar o clube da melhor forma possível", explicou.

VEJA MAIS

Com esse foco intensivo na preparação, o Paysandu iniciou nesta quarta a segunda etapa das atividades de pré-temporada. Pela manhã, logo após a entrevista de Bispo, a delegação bicolor partiu para Barcarena, onde o clube viverá um regime de concentração, intensificando os treinos até o início do Parazão.

Conforme anunciado pela assessoria de imprensa do clube, o Paysandu deve concentrar suas atividades no Cabana Clube, onde deve ser feita a arte muscular e física, e no estádio Barcarenão, que receberá os trabalhos com bola. Ao todo serão dez dias de atividades intensas e concentração. A partir do dia 20, o Paysandu terá um calendário abarrotado de compromissos, o primeiro sendo o Parazão. O clube disputa ainda em 2024 a Copa do Brasil, a Copa Verde e a Série B do Campeonato Brasileiro.

Paysandu desembarca em Barcarena para a pré-temporada (Jorge Luís Totti/ Ascom Paysandu)

Gabriel Bispo, inclusive, falou sobre essa maratona de jogos. Ele acredita que a experiência adquirida em outras participações na Série B, somada a preparação da pré-temporada, deixará o elenco pronto para os jogos que vão ocorrer em sequência, sobretudo no primeiro semestre de 2024.

"Eu já joguei a Série B três vezes. Subi com o Juventude e descobri que ter um vestiário alegre é sempre muito importante. Temos que nos dedicar ao máximo nos treinos agora para estarmos bem preparados, executarmos os movimentos corretos e conquistarmos vitórias assim que possível", finalizou.

Pré-temporada

A primeira atividade em Barcarena será realizada nesta quarta, às 16h, no Cabana Clube. A preparação será finalizada no dia 13, com um jogo-treino contra a seleção local, no estádio Barcarenão, às 9h.

De todos os jogadores que possuem vínculo com o clube, apenas o zagueiro Paulão ficará em Belém para dar continuidade ao tratamento de recuperação pós-cirúrgico no joelho. Por outro lado, três jovens que defenderam a camisa bicolor no Campeonato Paraense sub-20 foram convocados: o zagueiro Lucca Carvalho, o volante Henry Oliveira e o meia Lucas Augusto.

Parazão

A primeira partida oficial do Paysandu em 2024 será no dia 20 de janeiro, pela primeira rodada do Campeonato Paraense. Às 19h, no Mangueirão, o Bicola recebe o Santa Rosa, atual vice-campeão da Segundinha. A partida terá transmissão Lance a Lance pelo Oliberal.com.