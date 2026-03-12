Grêmio empata com o Red Bull Bragantino e perde chance de entrar no G-4 Estadão Conteúdo 12.03.26 23h53 Comemorando ainda o título do Campeonato Gaúcho, o Grêmio teve a oportunidade de emendar as celebrações nesta quinta-feira. Com a rodada favorável, o time gaúcho saiu na frente, estava dentro do G-4, mas acabou cedendo o empate por 1 a 1 para o Red Bull Bragantino, na Arena do Grêmio, em Porto Alegre, pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro. O início gremista foi promissor, com gol do artilheiro Carlos Vinícius, com seis minutos de jogo, com um belo cabeceio. O duelo era lá e cá com o Red Bull Bragantino, mas a mudança no panorama veio depois do intervalo. Apesar de seguir movimentado, as melhores chances saíram do lado paulista, que empatou com um golaço de Rodriguinho, e por pouco não virou no decorrer da partida. Com o resultado, o Grêmio aparece em nono lugar, com sete pontos, enquanto o Red Bull Bragantino é o quinto colocado, com oito pontos, empatado com o Bahia, porém em desvantagem no saldo de gols (2 a 0). O Grêmio se impôs e fez valer o fator casa nos primeiro minutos. Pressionando, não demorou muito para inaugurar o marcador. Enamorado fez bela jogada individual pela direita e cruzou na medida para Carlos Vinícius cabecear com estilo e abrir o placar logo aos seis. O gol cedo deu uma falsa sensação que o time gaúcho passaria a recuar e explorar os contra-ataques. Entretanto ocorreu o inverso. O Red Bull Bragantino era quem estava recuado e saía no contragolpe. O time paulista chegou a marcar com Lucas Barbosa, mas o tento foi anulado por impedimento. O confronto seguiu aberto, com chances para os dois lados, porém com pouca efetividade na hora do arremate. Na volta do intervalo, o panorama seguiu. O confronto era lá e cá, com chances mais reais para os dois times. Carlos Vinícius novamente foi encontrado na área e cabeceou para boa defesa de Cleiton. Na resposta, Herrera esquentou as luvas de Weverton, com uma bomba de fora da área. Quem venceu o goleiro gaúcho foi Rodriguinho. O meia recebeu de Sasha e bateu colocado no ângulo para deixar tudo igual, aos 20. O confronto seguiu lá e cá, mas as melhores chances saíam do lado do paulista, que só não virou a partida com Rodriguinho, que viu sua bola passar caprichosamente rente à trave, já nos acréscimos. O Grêmio volta a campo na próxima segunda-feira, às 20h, quando encerra a sexta rodada contra a Chapecoense, na Arena Condá. Já o Red Bull Bragantino tem pela frente o duelo paulista diante do São Paulo, no domingo, às 20h30, no Estádio Cícero de Souza Marques. FICHA TÉCNICA GRÊMIO 1 X 1 RED BULL BRAGANTINO GRÊMIO - Weverton; Pavón, Gustavo Martins, Viery e Marlon; Nardoni (Leonel Pérez), Noriega e Monsalve (Dodi); Enamorado (Roger), Carlos Vinícius e Gabriel Mec (Caio Paulista). Técnico: Luís Castro. RED BULL BRAGANTINO - Cleiton; Andrés Hurtado (Eduardo Santos), Pedro Henrique, Gustavo Marques e Juninho Capixaba; Gabriel (Matheus Fernandes), Gustavinho (Rodriguinho) e Herrera (Isidro Pitta); Lucas Barbosa, Henry Mosquera e Eduardo Sasha (Ignacio Sosa). Técnico: Vagner Mancini. GOLS - Carlos Vinícius, aos seis minutos do primeiro tempo. Rodriguinho, aos 20 minutos do segundo tempo. ÁRBITRO - Davi de Oliveira Lacerda (ES). CARTÕES AMARELOS - Marlon, Enamorado, Lucas Barbosa, Henry Mosquera, Juninho Capixaba e Rodriguinho. RENDA - R$ 1.058.813,92. PÚBLICO - 19.472 torcedores. LOCAL - Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS). Futebol Paysandu só terá mais dois jogos nesse mês de março; veja quais são Papão terá folgas no calendário, já que o Parazão teve fim e Série C inicia somente em abril 12.03.26 17h58 Futebol Ganso é poupado e não enfrenta o Remo; Fluminense possui mais dois desfalques Equipe das Laranjeiras pega o Leão Azul nesta quinta-feira (12), no Mangueirão, pelo Campeonato Brasileiro 12.03.26 16h13 FUTEBOL Lembra dele? 