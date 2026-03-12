Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Esportes chevron right

Grêmio empata com o Red Bull Bragantino e perde chance de entrar no G-4

Estadão Conteúdo

Comemorando ainda o título do Campeonato Gaúcho, o Grêmio teve a oportunidade de emendar as celebrações nesta quinta-feira. Com a rodada favorável, o time gaúcho saiu na frente, estava dentro do G-4, mas acabou cedendo o empate por 1 a 1 para o Red Bull Bragantino, na Arena do Grêmio, em Porto Alegre, pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro.

O início gremista foi promissor, com gol do artilheiro Carlos Vinícius, com seis minutos de jogo, com um belo cabeceio. O duelo era lá e cá com o Red Bull Bragantino, mas a mudança no panorama veio depois do intervalo. Apesar de seguir movimentado, as melhores chances saíram do lado paulista, que empatou com um golaço de Rodriguinho, e por pouco não virou no decorrer da partida.

Com o resultado, o Grêmio aparece em nono lugar, com sete pontos, enquanto o Red Bull Bragantino é o quinto colocado, com oito pontos, empatado com o Bahia, porém em desvantagem no saldo de gols (2 a 0).

O Grêmio se impôs e fez valer o fator casa nos primeiro minutos. Pressionando, não demorou muito para inaugurar o marcador. Enamorado fez bela jogada individual pela direita e cruzou na medida para Carlos Vinícius cabecear com estilo e abrir o placar logo aos seis. O gol cedo deu uma falsa sensação que o time gaúcho passaria a recuar e explorar os contra-ataques.

Entretanto ocorreu o inverso. O Red Bull Bragantino era quem estava recuado e saía no contragolpe. O time paulista chegou a marcar com Lucas Barbosa, mas o tento foi anulado por impedimento. O confronto seguiu aberto, com chances para os dois lados, porém com pouca efetividade na hora do arremate.

Na volta do intervalo, o panorama seguiu. O confronto era lá e cá, com chances mais reais para os dois times. Carlos Vinícius novamente foi encontrado na área e cabeceou para boa defesa de Cleiton. Na resposta, Herrera esquentou as luvas de Weverton, com uma bomba de fora da área.

Quem venceu o goleiro gaúcho foi Rodriguinho. O meia recebeu de Sasha e bateu colocado no ângulo para deixar tudo igual, aos 20. O confronto seguiu lá e cá, mas as melhores chances saíam do lado do paulista, que só não virou a partida com Rodriguinho, que viu sua bola passar caprichosamente rente à trave, já nos acréscimos.

O Grêmio volta a campo na próxima segunda-feira, às 20h, quando encerra a sexta rodada contra a Chapecoense, na Arena Condá. Já o Red Bull Bragantino tem pela frente o duelo paulista diante do São Paulo, no domingo, às 20h30, no Estádio Cícero de Souza Marques.

FICHA TÉCNICA

GRÊMIO 1 X 1 RED BULL BRAGANTINO

GRÊMIO - Weverton; Pavón, Gustavo Martins, Viery e Marlon; Nardoni (Leonel Pérez), Noriega e Monsalve (Dodi); Enamorado (Roger), Carlos Vinícius e Gabriel Mec (Caio Paulista). Técnico: Luís Castro.

RED BULL BRAGANTINO - Cleiton; Andrés Hurtado (Eduardo Santos), Pedro Henrique, Gustavo Marques e Juninho Capixaba; Gabriel (Matheus Fernandes), Gustavinho (Rodriguinho) e Herrera (Isidro Pitta); Lucas Barbosa, Henry Mosquera e Eduardo Sasha (Ignacio Sosa). Técnico: Vagner Mancini.

GOLS - Carlos Vinícius, aos seis minutos do primeiro tempo. Rodriguinho, aos 20 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Davi de Oliveira Lacerda (ES).

CARTÕES AMARELOS - Marlon, Enamorado, Lucas Barbosa, Henry Mosquera, Juninho Capixaba e Rodriguinho.

RENDA - R$ 1.058.813,92.

PÚBLICO - 19.472 torcedores.

LOCAL - Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS).

Palavras-chave

futebol

Campeonato Brasileiro

Grêmio

Red Bull Bragantino
Esportes
.
