Grêmio e Cruzeiro defendem favoritismo para avançarem às semifinais da Copinha

Apenas oito times seguem vivos na Copa São Paulo de Futebol Júnior. Neste domingo, Grêmio e Cruzeiro entram em campo para dar início às quartas de final e ficarem cada vez mais próximos do título.

O dia começará às 11h, quando Grêmio e Ceará duelam no estádio Zezinho Magalhães, em Jaú. Os gaúchos se classificaram após a goleada sobre o América-RN por 4 a 1. Já os cearenses bateram o XV de Jaú, donos da casa, por 2 a 0.

A outra partida definirá o adversário de quem avançar. O Cruzeiro defenderá o favoritismo contra a surpresa Guanabara City-GO, no estádio Luiz Augusto de Oliveira, em São Carlos, às 18h30. O time celeste chega com moral após bater o Santos por 3 a 1, enquanto o adversário goiano eliminou o Atlético-PI por 4 a 3 nos pênaltis após empate sem gols no tempo normal.

Todo o mata-mata é realizado em jogos únicos e a grande final está tradicionalmente marcada para 25 de janeiro, aniversário da capital paulista, no Pacaembu.

Confira os jogos deste domingo da Copinha

11h Grêmio x Ceará - Record TV e Xsports

18h30 Guanabara City-GO x Cruzeiro - CazéTV