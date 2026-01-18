Grêmio e Cruzeiro defendem favoritismo para avançarem às semifinais da Copinha Estadão Conteúdo 18.01.26 5h12 Apenas oito times seguem vivos na Copa São Paulo de Futebol Júnior. Neste domingo, Grêmio e Cruzeiro entram em campo para dar início às quartas de final e ficarem cada vez mais próximos do título. O dia começará às 11h, quando Grêmio e Ceará duelam no estádio Zezinho Magalhães, em Jaú. Os gaúchos se classificaram após a goleada sobre o América-RN por 4 a 1. Já os cearenses bateram o XV de Jaú, donos da casa, por 2 a 0. A outra partida definirá o adversário de quem avançar. O Cruzeiro defenderá o favoritismo contra a surpresa Guanabara City-GO, no estádio Luiz Augusto de Oliveira, em São Carlos, às 18h30. O time celeste chega com moral após bater o Santos por 3 a 1, enquanto o adversário goiano eliminou o Atlético-PI por 4 a 3 nos pênaltis após empate sem gols no tempo normal. Todo o mata-mata é realizado em jogos únicos e a grande final está tradicionalmente marcada para 25 de janeiro, aniversário da capital paulista, no Pacaembu. Confira os jogos deste domingo da Copinha 11h Grêmio x Ceará - Record TV e Xsports 18h30 Guanabara City-GO x Cruzeiro - CazéTV Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Copa São Paulo de Futebol Júnior Grêmio Cruzeiro COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Futebol Do chão simples ao topo do empreendedorismo: a trajetória de Antônio Turu no nordeste paraense 16.01.26 15h48 Futebol Remo diz que aceitou adiar Supercopa após acidente, mas questionou data sugerida pelo Águia Em pronunciamento publicado nas redes sociais, Marcos Braz demonstrou solidariedade às vítimas do acidente sofrido pela equipe sub-20 do Azulão. 16.01.26 14h39 Futebol Águia de Marabá divulga imagens de como ficou o ônibus após acidente que vitimou preparador físico Delegação Sub-20 do Águia retornava de São Paulo, após disputa da Copinha 16.01.26 14h06 FUTEBOL Argentino 'fura' o Remo nas redes sociais e é mais um gringo contratado no Leão Azul Rafael Monti, de 26 anos, vai defender o Remo na Série A 16.01.26 12h55 MAIS LIDAS EM ESPORTES Flamengo volta a apostar em time B, joga mal e leva baile do Volta Redonda no Carioca 17.01.26 23h57 Abel exalta nível do Paulistão, elogia parceria entre time e torcida e faz 'pedido' à Federação 18.01.26 0h27 FUTEBOL Remo x Abaeté: gol de Marquinhos Belém na Série C de 2005 e um 'apelido' eternizado pela torcida azulina Há 17 anos, o Remo venceu o Abaeté no Mangueirão em uma partida decidida por um jogador que venceu as dificuldades dentro e fora de campo 02.10.22 8h00 Grêmio e Cruzeiro defendem favoritismo para avançarem às semifinais da Copinha 18.01.26 5h12