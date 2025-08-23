Grêmio decepciona sua torcida ao empatar sem gols com o Ceará pelo Brasileirão Estadão Conteúdo 23.08.25 23h17 O Grêmio perdeu a chance de conquistar a segunda vitória seguida para seguir subindo na tabela do Brasileirão. Mesmo jogando em casa, em sua Arena, em Porto Alegre (RS), não saiu do zero em um duelo direto de meio de tabela, contra o Ceará, na noite deste sábado, decepcionando a torcida. O time gaúcho teve mais posse de bola, chances de gols, mas não converteu a supremacia em bola na rede. Com o resultado, o Grêmio aparece na 13ª colocação, com 24 pontos, cinco na frente da zona de rebaixamento. Já o Ceará, que também vinha de vitória, vem um pouco acima, em décimo, com 26. O Botafogo, time que abre a zona de classificação para a Libertadores, tem 29. O duelo começou bastante movimentado, mas a primeira chance real de gol saiu aos 20 minutos. Alysson recebeu no meio-campo e arrancou. Ao chegar na entrada da área, soltou o pé e obrigou Bruno Ferreira a se esticar inteiro para fazer grande defesa, salvando o que poderia ter sido o primeiro gol do Grêmio. O Ceará tentou responder à altura, mas sem sucesso. Enquanto isso, o Grêmio seguiu melhor. Aos 29, Alysson cruzou, Bruno Ferreira desviou e a bola sobrou para Braithwaite que pegou de primeira, mas acabou acertando a trave. No rebote, Alex Santana ainda tentou, mas mandou para fora. Na volta do intervalo, a intensidade caiu um pouco, mas os dois times seguiram buscando tirar o zero do placar. A melhor chance veio pelos lados do Ceará. Aos 30 minutos, depois de uma jogada ensaiada em uma cobrança de falta, Paulo Baya chutou de primeira e Tiago Volpi teve que fazer um verdadeiro milagre, no reflexo, salvando o Grêmio. A resposta dos donos da casa veio minutos depois. Aos 34, André pegou a sobra depois de um erro do Ceará e chutou rasteiro, mas a bola saiu tirando tinta da trave. Nos minutos finais, os dois times seguiram em cima, mas o duelo terminou mesmo com o empate sem gols. Os dois times voltam a campo pelo Brasileirão no próximo fim de semana para a disputa da 22ª rodada. No sábado (30), o Ceará recebe o Juventude, na Arena Castelão, às 16h. Já no domingo (31), no mesmo horário, o Grêmio visita o Flamengo, no Maracanã. FICHA TÉCNICA GRÊMIO 0 X 0 CEARÁ GRÊMIO - Tiago Volpi; Marcos Rocha, Balbuena (Wagner Leonardo), Kannemann e Marlon; Cuéllar, Alex Santana e Edenilson (Riquelme/Aravena); Alysson, Braithwaite (Jardiel), Cristian Olivera (André). Técnico: Mano Menezes. CEARÁ - Bruno Ferreira; Fabiano Souza, Marllon, Willian Machado e Rafael Ramos; Richardson (Lucas Mugni), Diego e Lourenço (Lucas Lima); Galeano (Rodriguinho), Pedro Raul (Pedro Henrique) e Aylon (Paulo Baya). Técnico: Léo Condé. CARTÕES AMARELOS - Alex Santana (Grêmio) e Rafael Ramos e Willian Machado (Ceará). ÁRBITRO - Davi de Oliveira Lacerda (ES). RENDA - R$ 1.146.324,00. PÚBLICO - 25.138 presentes. LOCAL - Arena Grêmio, em Porto Alegre (RS). 