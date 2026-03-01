Grêmio aproveita expulsão do Inter, vence o Gre-Nal 450 por 3 a 0 e encaminha título do Gaúcho O Grêmio pode até perder por dois gols de diferença no próximo domingo, às 18h, no Beira-Rio, que mesmo assim garante o 44º título gaúcho. Estadão Conteúdo 01.03.26 20h22 Todos sabem que o clássico gaúcho entre Grêmio e Internacional é recheado de polêmica, disputa, discussões e bola na rede. E não foi diferente no Gre-Nal 450 da história, com o time tricolor aproveitando a expulsão de Bernabei para abrir ampla vantagem na final do Campeonato Gaúcho ao derrotar o rival por 3 a 0, neste domingo, em casa. O clássico era equilibrado até aos 32 minutos, quando Bernabei levou vermelho direto ao matar o contra-ataque. Na sequência, Enamorado e Amuzu marcaram, para protesto do Internacional, que reclamou de falta em Ronaldo, na origem do segundo gol. Na segunda etapa, o Grêmio foi inteligente, deixou o Inter ganhar confiança e aproveitou nova falha para marcar o terceiro, com Carlos Vinícius. Com a ampla vantagem, o Grêmio pode até perder por dois gols de diferença no próximo domingo, às 18h, no Beira-Rio, que mesmo assim garante o 44º título gaúcho. Já o Internacional, precisa de pelo menos três gols de vantagem para levar a decisão para os pênaltis. Quatro ou mais, garante o bicampeonato. Aproveitando o fator casa, o Grêmio tomou as rédeas no início da partida. Com a posse de bola, trocava passes na intermediária para abrir espaço e costurar as jogadas pelo meio. O Internacional era mais reativo, focado em se defender e na busca por uma contra-ataque. A estratégia do Inter funcionava até aos 32 minutos, quando Amuzu armou o contra-ataque e foi derrubado por Bernabei, que foi expulso direto. Com um a mais, o Grêmio aumentou sua pressão e não demorou para abrir o placar. Aos 36, Enamorado pegou a sobra e, de fora da área, acertou um belo chute colocado sem chances para Rochet. O clima seguiu quente, como manda o manual do clássico gaúcho. Viery desarmou no meio de campo e a bola sobrou para Amuzu avançar sozinho para ampliar o marcador. O time do Inter protestou por falta em Ronaldo na origem da jogada, mas o VAR não interveio. Na volta do intervalo, o Grêmio mudou sua postura. Deixou a bola com o Internacional e ficou na espreita pelo contragolpe. Quando o time de Pezzolano ganhou confiança, o time da casa foi fatal. Alan Patrick cochilou e Amuzu deixou Carlos Vinícius na cara da gol. O artilheiro deu um toque sutil por cima de Rochet, a bola bateu na trave e no zagueiro Victor Gabriel, que tentou cortar, mas acabou entrando com bola e tudo. Com três gols de vantagem, o Grêmio foi tirando o pé do acelerado, ainda mais quando o Inter se abdicou de jogar e se fechou ainda mais na defesa, para não ver seu prejuízo aumentar. O time da casa manteve a bola no ataque, com o meio congestionado passou a abusar da bola aérea. Já nos acréscimos, quase transformou a vitória em goleada, mas a cabeçada de Gustavo Martins passou tirando tinta do travessão. FICHA TÉCNICA GRÊMIO 3 X 0 INTERNACIONAL GRÊMIO - Weverton; Pavón, Gustavo Martins, Viery e Marlon; Noriega, Arthur Melo (Tiaguinho) e Monsalve (Tetê); Enamorado (Willian), Amuzu (Gabriel Mec) e Carlos Vinícius (André). Técnico: Luís Castro. INTERNACIONAL - Rochet; Bruno Gomes (Aguirre), Mercado, Félix Torres e Bernabei; Ronaldo (Victor Gabriel), Paulinho e Alan Patrick (Bruno Tabata); Vitinho, Carbonero (Alan Rodríguez) e Borré (Alerrandro). Técnico: Paulo Pezzolano. GOLS - Enamorado, aos 38, Amuzu, aos 45 minutos do primeiro tempo. Carlos Vinícius, aos 21 minutos do segundo tempo. ÁRBITRO - Anderson Daronco (RS). CARTÕES AMARELOS - Luís Castro (Grêmio); Mercado, Paulinho, Vitinho, Borré e Paulo Pezzolano (Inter). CARTÃO VERMELHO - Bernabei (Inter). RENDA - R$ 3.175.096,31. PÚBLICO - 50.166 torcedores. LOCAL - Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS). Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Campeonato Gaúcho Grêmio Internacional COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Parazão Torcedores de Remo e Paysandu, casal pede setor misto no Mangueirão para o Re-Pa Natália Miranda e David Miranda precisam se separar dentro do estádio para acompanhar os times do coração 01.03.26 15h27 futebol Fantasiada, ambulante aproveita o Re-Pa da final do Parazão para garantir renda extra Duelo entre Remo e Paysandu deste domingo (1º) é válido pelo partida de ida da final do Campeonato Paraense 01.03.26 15h12 Parazão Torcedores do Remo reclamam do horário de abertura do estacionamento do Mangueirão para o Re-Pa Partida entre o Leão Azul e o Paysandu começa às 17h 01.03.26 14h58 Parazão Vendedor aposta no clássico entre Remo e Paysandu para aumentar renda Segundo Re-Pa do ano é válido pelo jogo de ida da final do Campeonato Paraense 01.03.26 14h46 MAIS LIDAS EM ESPORTES VEJA O VÍDEO! Imagens fortes! Jogador do Paysandu sofre trauma durante o Re-Pa e sai direto para o hospital Kleiton Pego sofreu um choque aos 46 do primeiro tempo e precisou da ambulância para deixar o gramado de jogo 01.03.26 18h04 DEU PAPÃO Superior, Paysandu vence o Remo no jogo de ida na final do Parazão Papão sufocou o Leão principalmente no primeiro tempo. Após a derrota, o Leão demitiu o treinador Juan Carlos Osorio 01.03.26 19h08 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, domingo (01/03), horários das partidas e onde assistir ao vivo Campeonato Italiano, Bundesliga, Campeonato Espanhol e Campeonato Inglês movimentam o futebol neste domingo 01.03.26 7h00 CLÁSSICO Remo e Paysandu fazem hoje o jogo de ida da final do Parazão; confira as prováveis escalações Clubes prometem entrega máxima nos dois últimos clássicos do ano 01.03.26 7h00