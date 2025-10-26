Grêmio aposta em boa sequência em casa em duelo gaúcho com o Juventude pelo Brasileirão O técnico Mano Menezes tem retornos importantes. É um momento que não dá para deixar ninguém de fora Estadão Conteúdo 26.10.25 7h13 Mano Menezes, técnico do Grêmio (Instagram @gremio | @lucasuebel | Grêmio FBPA) Grêmio e Juventude fazem um duelo gaúcho pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. Neste domingo, às 16h, eles se enfrentam na arena tricolor, em Porto Alegre (RS). O Grêmio vive bom momento em casa e o Juventude chega motivado após encerrar o jejum e ganhar fôlego na luta pela permanência na elite nacional. O último jogo do Grêmio não foi nada bom: acabou goleado por 4 a 0 pelo Bahia fora de casa. O time só emplacou duas vitórias seguidas uma vez no torneio, no fim de maio. Entretanto, tenta se apegar ao recente desempenho em casa para se reabilitar: está há três jogos invictos, sendo duas vitórias seguidas, contra Vitória (3 a 1) e São Paulo (2 a 0). Isso fez com que os tricolores alcançassem 36 pontos, em posição intermediária. O técnico Mano Menezes tem retornos importantes. No gol, Tiago Volpi se recuperou de lesão na coxa direita e assume o lugar de Gabriel Grando. O meia Arthur e o atacante Alysson também estão recuperados e serão titulares. É um momento que não dá para deixar ninguém de fora. Cuéllar e Dodi disputam vaga para formar o setor de marcação com Arthur. Por outro lado, o lateral-direito Marcos Rocha, lesionado, está fora. João Lucas deve jogar improvisado, embora Gustavo Martins também tenha sido testado. Mano ficou bem irritado após a goleada sofrida e esbravejou. "Voltamos a ser o Grêmio que não queríamos mais ser. Com a responsabilidade que tenho de assumir, a parte que o treinador tem que assumir: com qualquer desfalque, o Grêmio não pode apresentar o jogo que apresentou", frisou. O Juventude passou por um jejum de vitórias de sete jogos, sendo dois empates e cinco derrotas, três delas seguidas: Fortaleza (2 a 1), Palmeiras (4 a 1) e Fluminense (1 a 0). Na última rodada, porém, venceu por 1 a 0 o Red Bull Bragantino. Com 24 pontos, segue em 19º e penúltimo lugar, mas segue na briga contra a degola. Thiago Carpini também terá o retorno do seu goleiro titular: Jandrei voltou de suspensão e entra no lugar de Ruan Carneiro. Na defesa, Marcos Paulo é dúvida após sofrer uma pancada no pé, mas Luan Freitas volta após lesão no ombro. O lateral-esquerdo Alan Ruschel é outro que fica à disposição após cumprir suspensão, mas Marcelo Hermes é o favorito para iniciar no time titular. Carpini falou sobre o clássico e pediu para o elenco acreditar em si mesmo. "É um clássico local, um duelo gigante. Mas o favoritismo é deles, por jogarem em casa e estarem em um momento melhor na tabela. Mas não podemos nos sentir confortáveis. Precisamos acreditar no nosso próprio trabalho. É isso que trouxe aos atletas", explicou. FICHA TÉCNICA GRÊMIO X JUVENTUDE GRÊMIO - Tiago Volpi; Gustavo Martins, Noriega, Kannemann e Marlon; Dodi, Arthur e Edenilson; Alysson, Carlos Vinicius e Amuzu. Técnico: Mano Menezes. JUVENTUDE - Jandrei; Igor Formiga, Abner (Luan Freitas), Rodrigo Sam e Marcelo Hermes; Jadson, Caíque e Peixoto; Rafael Bilu, Taliari e Gilberto. Técnico: Thiago Carpini. ÁRBITRO - Alex Gomes Stefano (RJ). DATA - 26/10 (domingo) HORÁRIO - 16h LOCAL - Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS). Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Brasileirão Grêmio Juventude COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES judô Irmãos judocas se destacam no judô e sonham com as Olimpíadas Ravi e Raira Botega iniciam trajetória no esporte juntos 26.10.25 9h00 TRADIÇÃO Mais de 6 mil atletas participam da 40ª Corrida do Círio nas ruas de Belém neste domingo O pódio do primeiro lugar, tanto do masculino quanto do feminino, ficou por conta de dois cearenses 26.10.25 8h50 Paysandu Torcedores do Paysandu apontam responsáveis pelo colapso na Série B 2025: 'Fracasso tem sobrenome' James Leão e Paulo Wallace apontam erros na montagem do elenco e na condução da diretoria, que levaram o Papão ao fundo da tabela da Série B. 26.10.25 8h30 Futebol Médico do Remo comenta a cirurgia do goleiro Marcelo Rangel e detalha recuperação Doutor Jean Klay fez questão de detalhar os pontos importantes da recuperação do goleiro, que está na sua segunda temporada no Remo 26.10.25 8h00 MAIS LIDAS EM ESPORTES Paysandu Torcedores do Paysandu apontam responsáveis pelo colapso na Série B 2025: 'Fracasso tem sobrenome' James Leão e Paulo Wallace apontam erros na montagem do elenco e na condução da diretoria, que levaram o Papão ao fundo da tabela da Série B. 26.10.25 8h30 JOGOU A TOALHA? Após derrota, Márcio Fernandes diz que Paysandu precisa começar a planejar 2026 O treinador reconheceu que a queda é praticamente irreversível e criticou a falta de organização do clube, afirmando que a “ruína” do time começou no fim do ano passado 25.10.25 21h37 FUTEBOL Há 50 anos, Remo vencia o Flamengo de Zico no Maracanã Leão Azul conquistou feito histórico em 1975 ao derrotar o time de Zico e Júnior pela Divisão Principal do Brasileiro 25.10.25 8h00 Corrida Corrida do Círio chega à sua 40ª edição movimentando o esporte nas ruas da capital paraense Prova será realizada em dois dias, com percursos de 5 km e 10 km, e terá transmissão ao vivo pela TV Liberal. 26.10.25 4h00