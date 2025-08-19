Grêmio anuncia Marcos Rocha, lateral multicampeão por Palmeiras e Atlético-MG, até 2026 Estadão Conteúdo 19.08.25 22h18 O Grêmio confirmou nesta terça-feira a contratação do lateral-direito Marcos Rocha. Aos 36 anos, o jogador chega a Porto Alegre com contrato válido até dezembro de 2026, após encerrar um longo e vitorioso ciclo no Palmeiras. Natural de Sete Lagoas (MG), Rocha foi revelado pelo Atlético-MG, clube onde se profissionalizou em 2008 e se consolidou como titular por mais de 300 partidas. Foi protagonista em grandes conquistas, entre elas a Copa Libertadores de 2013, a Recopa Sul-Americana e a Copa do Brasil de 2014. O desempenho individual também se destacou, sendo eleito o melhor lateral-direito do Campeonato Brasileiro em três temporadas consecutivas, entre 2013 e 2015. No início da carreira, viveu períodos de empréstimo por Uberlândia, CRB, Ponte Preta e América-MG. Em 2013, alcançou a seleção brasileira pela primeira vez, convocado por Mano Menezes. Sua transferência para o Palmeiras ocorreu em 2018, inicialmente por empréstimo, até ser adquirido em definitivo na temporada seguinte. Ao longo de sete anos no clube paulista, Rocha disputou 346 partidas e conquistou 12 títulos, incluindo duas Libertadores e três Campeonatos Brasileiros. A despedida aconteceu no último sábado, quando o jogador anunciou nas redes sociais o fim do vínculo com o Palmeiras, em uma mensagem marcada por tom de agradecimento. Ele esteve em campo em 17 dos 49 jogos do clube em 2025, sendo 13 como titular. No Brasileirão, porém, disputou apenas uma partida, perdendo espaço no elenco após a chegada de reforços para a posição. A rescisão antecipada do contrato, que iria até dezembro, abriu caminho para a transferência ao Grêmio. Com a chegada de Marcos Rocha, o clube gaúcho ganha experiência em um setor que já vinha sendo alvo de ajustes. A diretoria aposta no currículo do lateral como fator de peso em um elenco que busca estabilidade no Campeonato Brasileiro e ambiciona competitividade maior nas competições de mata-mata. Como vinha atuando normalmente, Marcos Rocha deve ficar à disposição para o duelo com o Ceará, neste sábado, às 21h, em Porto Alegre, pela 21ª rodada do Brasileirão. O time gaúcho é o 13º colocado, com 23 pontos. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Grêmio Marcos Rocha COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES FUTEBOL Paysandu inicia venda de ingressos para jogo contra o Operário pela Série B; veja os preços Papão recebe o Operário na Curuzu e precisa vencer para tentar sair da temida zona de rebaixamento 19.08.25 15h24 Vai lotar? Coritiba-PR faz campanha para bater recorde de público no Couto Pereira em jogo contra o Remo Coxa iniciou a venda de ingressos com promoção para atrair os torcedores para a partida 19.08.25 12h52 Futebol Atacante destaque na campanha de acesso do Remo pode reforçar o Paysandu Pedro Vitor defende o Chungbuk Cheongju FC, da Coreia do Sul, e negocia com o clube bicolor 19.08.25 12h23 Futebol Além de líder, próximo adversário do Remo, Coritiba-PR, tem a melhor defesa da Série B Equipe alviverde vai jogar em casa pela permanência na liderança, enquanto o Leão Azul tentará repetir feito do primeiro turno 19.08.25 12h11 MAIS LIDAS EM ESPORTES São Paulo 'exorciza' fantasma dos pênaltis diante de 57 mil e avança às quartas da Libertadores 20.08.25 0h02 FUTEBOL VÍDEO: Há 15 anos, Paysandu sofria a maior goleada da Série B e levava de 9 do Paulista Clube paraense foi goleado fora de casa e acabou rebaixado para a Série C na rodada seguinte 20.08.25 0h15 FUTEBOL Neymar dentro, Vini Jr. e Endrick fora: confira nomes na pré-convocação de Ancelotti na seleção Enviada aos clubes nesta semana, a pré-lista tem Neymar como principal destaque 19.08.25 10h08 Mais esportes Com cores vibrantes e homenagem à Amazônia, Corrida do Círio lança camisas oficiais da 40ª edição Neste ano, a corrida terá um formato novo e as provas serão disputadas em dias diferentes 19.08.25 9h16