Grêmio anuncia lateral Caio Paulista após acordo com o Palmeiras

Estadão Conteúdo

O Grêmio confirmou a contratação do lateral-esquerdo Caio Paulista para a temporada de 2026. O jogador pertence ao Palmeiras e chega a Porto Alegre por empréstimo de um ano, com opção de compra prevista em contrato ao fim do vínculo.

A chegada de Caio Paulista faz parte do movimento do clube para reforçar o setor defensivo após a última temporada. O jogador pode atuar pela lateral esquerda, mas também já foi utilizado em outras funções, o que amplia as alternativas da comissão técnica.

Revelado profissionalmente pelo Avaí, Caio Paulista iniciou a carreira em Santa Catarina e integrou o elenco campeão estadual em 2019. O desempenho chamou a atenção do Fluminense, onde passou a atuar inicialmente por empréstimo antes de ser adquirido em definitivo.

Em 2023, o lateral defendeu o São Paulo, temporada em que participou da campanha do título da Copa do Brasil. No início do ano seguinte, foi negociado em definitivo com o Palmeiras, mas não conseguiu ter grandes atuações, levando-o a ser preterido pelo técnico Abel Ferreira.

Na última temporada, Caio Paulista atuou por empréstimo no Atlético-MG. Apesar de presença frequente no grupo, não se firmou como titular absoluto e encerrou o ano com participação discreta em termos ofensivos.

O jogador já se apresentou ao Grêmio e iniciou os trabalhos de pré-temporada. O time tricolor faz sua estreia no Campeonato Gaúcho no dia 10 de janeiro, fora de casa, diante do Avenida.

Palavras-chave

futebol

Grêmio

Palmeiras

Caio Paulista
Esportes
