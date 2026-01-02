Grêmio anuncia lateral Caio Paulista após acordo com o Palmeiras Estadão Conteúdo 02.01.26 20h12 O Grêmio confirmou a contratação do lateral-esquerdo Caio Paulista para a temporada de 2026. O jogador pertence ao Palmeiras e chega a Porto Alegre por empréstimo de um ano, com opção de compra prevista em contrato ao fim do vínculo. A chegada de Caio Paulista faz parte do movimento do clube para reforçar o setor defensivo após a última temporada. O jogador pode atuar pela lateral esquerda, mas também já foi utilizado em outras funções, o que amplia as alternativas da comissão técnica. Revelado profissionalmente pelo Avaí, Caio Paulista iniciou a carreira em Santa Catarina e integrou o elenco campeão estadual em 2019. O desempenho chamou a atenção do Fluminense, onde passou a atuar inicialmente por empréstimo antes de ser adquirido em definitivo. Em 2023, o lateral defendeu o São Paulo, temporada em que participou da campanha do título da Copa do Brasil. No início do ano seguinte, foi negociado em definitivo com o Palmeiras, mas não conseguiu ter grandes atuações, levando-o a ser preterido pelo técnico Abel Ferreira. Na última temporada, Caio Paulista atuou por empréstimo no Atlético-MG. Apesar de presença frequente no grupo, não se firmou como titular absoluto e encerrou o ano com participação discreta em termos ofensivos. O jogador já se apresentou ao Grêmio e iniciou os trabalhos de pré-temporada. O time tricolor faz sua estreia no Campeonato Gaúcho no dia 10 de janeiro, fora de casa, diante do Avenida. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Grêmio Palmeiras Caio Paulista COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES FUTEBOL Ricardo Gluck Paul comemora avanço da arbitragem no Pará e escudeto Fifa Presidente da FPF citou a importância no trabalho em conjunto e no fortalecimento do quadro de arbitragem no futebol paraense 04.01.26 10h00 Futebol Quadro Tático: como jogam os times de Júnior Rocha e o que esperar do Paysandu em 2026 O Liberal mostra que a obediência aos processos, destacada pelo treinador em entrevista exclusiva há algumas semanas, não se restringe ao comportamento fora de campo. 04.01.26 9h00 Futebol Em casa! Pikachu visita sede do Remo e ganha presente de Tonhão Jogador deu entrevista a um podcast do clube 02.01.26 19h53 Futebol Paysandu anuncia contratação de capitão do time sub-20 da Tuna Luso Henrico é volante é ajudou a Águia do Souza a conquistar o Campeonato Paraense neste ano. 02.01.26 19h39 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Quadro Tático: como jogam os times de Júnior Rocha e o que esperar do Paysandu em 2026 O Liberal mostra que a obediência aos processos, destacada pelo treinador em entrevista exclusiva há algumas semanas, não se restringe ao comportamento fora de campo. 04.01.26 9h00 FUTEBOL Presidente da FPF projeta a temporada 2026 com Remo na Série A e Paysandu na Série C Ricardo Gluck Paul fez um balanço do ano de 2025 e citou a importância dos clubes paraenses disputando competições nacionais 04.01.26 8h00 REFORÇO Patrick de Paula, do Botafogo, é o novo reforço do Remo para 2026 Os dois times irão dividir o pagamento do salário do jogador ao longo de 2026 03.01.26 18h11 FUTEBOL Técnico do Remo manda mensagem aos torcedores: 'se sentirão orgulhosos da nossa equipe' Juan Carlos Osorio afirmou que seu objetivo é criar um time que compita e tente dominar cada jogo 04.01.26 10h57