Grêmio anuncia atacante José Enamorado, eleito melhor jogador do Campeonato Colombiano

Enamorado foi um dos principais nomes do futebol colombiano em 2025

Estadão Conteúdo

O Grêmio acertou a contratação do atacante colombiano José Enamorado, que defendia o Junior Barranquilla. O jogador, que completa 27 anos no próximo dia 13, chega a Porto Alegre neste domingo para realizar exames médicos e assinar contrato válido por três temporadas.

Enamorado foi um dos principais nomes do futebol colombiano em 2025. Titular absoluto do Junior, participou da campanha do título nacional e terminou a temporada eleito o melhor jogador da competição. Ao todo, disputou 53 partidas, marcou 11 gols e distribuiu sete assistências, números que chamaram a atenção do clube gaúcho.

Revelado pelo Orsomarso S.C., da segunda divisão da Colômbia, o atacante iniciou a carreira profissional em 2016, aos 17 anos. Ao longo dos primeiros anos, passou por La Equidad e Deportivo Cali por empréstimo, além de ter sido adquirido pelo Real Cartagena, que optou por ceder o jogador para ganhar rodagem no futebol nacional.

Antes de se firmar no Junior Barranquilla, Enamorado também vestiu a camisa do Independiente Santa Fé, clube pelo qual atuou até a metade de 2023. Foi no retorno a Barranquilla que viveu o melhor momento da carreira, culminando na conquista do Campeonato Colombiano e no reconhecimento individual ao fim da temporada.

Com a chegada do atacante, o Grêmio anuncia o segundo reforço para 2026 e segue ativo no mercado. O clube já apresentou o lateral-esquerdo Caio Paulista e trabalha para fechar novas contratações, entre elas a do atacante Tetê, revelado no próprio clube, que negocia retorno ao futebol brasileiro após passagem pelo Panathinaikos.

Palavras-chave

futebol

Grêmio

José Enamorado
