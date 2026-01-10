Grêmio anuncia atacante José Enamorado, eleito melhor jogador do Campeonato Colombiano Enamorado foi um dos principais nomes do futebol colombiano em 2025 Estadão Conteúdo 10.01.26 20h22 O Grêmio acertou a contratação do atacante colombiano José Enamorado, que defendia o Junior Barranquilla. O jogador, que completa 27 anos no próximo dia 13, chega a Porto Alegre neste domingo para realizar exames médicos e assinar contrato válido por três temporadas. Enamorado foi um dos principais nomes do futebol colombiano em 2025. Titular absoluto do Junior, participou da campanha do título nacional e terminou a temporada eleito o melhor jogador da competição. Ao todo, disputou 53 partidas, marcou 11 gols e distribuiu sete assistências, números que chamaram a atenção do clube gaúcho. Revelado pelo Orsomarso S.C., da segunda divisão da Colômbia, o atacante iniciou a carreira profissional em 2016, aos 17 anos. Ao longo dos primeiros anos, passou por La Equidad e Deportivo Cali por empréstimo, além de ter sido adquirido pelo Real Cartagena, que optou por ceder o jogador para ganhar rodagem no futebol nacional. Antes de se firmar no Junior Barranquilla, Enamorado também vestiu a camisa do Independiente Santa Fé, clube pelo qual atuou até a metade de 2023. Foi no retorno a Barranquilla que viveu o melhor momento da carreira, culminando na conquista do Campeonato Colombiano e no reconhecimento individual ao fim da temporada. Com a chegada do atacante, o Grêmio anuncia o segundo reforço para 2026 e segue ativo no mercado. O clube já apresentou o lateral-esquerdo Caio Paulista e trabalha para fechar novas contratações, entre elas a do atacante Tetê, revelado no próprio clube, que negocia retorno ao futebol brasileiro após passagem pelo Panathinaikos. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Grêmio José Enamorado COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES SUPERCOPA GRÃO PARÁ Remo x Águia de Marabá: ingressos para a final da Supercopa Grão Pará já podem ser comprados FPF anunciou a abertura de vendas para o jogo da Supercopa Grão Pará 11.01.26 0h04 Futebol Remo anuncia zagueiro contratado do futebol sul-coreano Outros atletas já treinam com o grupo, embora ainda não tenham sido anunciados oficialmente. 09.01.26 15h03 Futebol TJD-SP rejeita recurso do Carajás e elimina equipe paraense da Copinha 2026 Time do sudeste do estado joga nesta sexta-feira (9), contra o Olímpico-SE, apenas para cumprir tabela. 09.01.26 14h08 MMA Sport Club Michel Pereira "Demolidor" encara Zachary Reese no UFC Houston em fevereiro 09.01.26 12h40 MAIS LIDAS EM ESPORTES SUPERCOPA GRÃO PARÁ Remo x Águia de Marabá: ingressos para a final da Supercopa Grão Pará já podem ser comprados FPF anunciou a abertura de vendas para o jogo da Supercopa Grão Pará 11.01.26 0h04 REFORÇO Patrick de Paula se incomoda com pergunta sobre reencontrar futebol no Remo:'Não desaprendi a jogar' Questionado se a ida ao Leão seria uma tentativa de “reencontrar” o futebol que o projetou nacionalmente, o jogador foi direto e demonstrou certo incômodo com a abordagem 09.01.26 19h56 REFORÇO Remo anuncia empréstimo de lateral do Grêmio João Lucas estava no Grêmio na última temporada, chegou a iniciar a temporada como titular, mas perdeu espaço com uma lesão e não conseguiu retornar ao time 09.01.26 19h00 Futebol BO aponta farra em hotel antes de jogo da Tuna na Copinha; Clube contesta Incidente ocorre em um momento crítico para o time no campo. Lusa entra em campo nesta sexta (9) pela última rodada da primeira fase. 09.01.26 12h31