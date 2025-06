Governo do Pará entrega bolsas para 193 atletas e técnicos de alto rendimento

O Governo do Pará realiza nesta quinta-feira (26) a entrega das bolsas do Programa Bolsa Talento, edição ano-base 2023. Ao todo, 193 atletas e técnicos que se destacaram em competições estaduais, nacionais e internacionais receberão o benefício, que soma R$ 1,9 milhão em repasses. A cerimônia de entrega será promovida pela Secretaria de Estado de Esporte e Lazer (Seel) e contará com a presença de autoridades, representantes de federações esportivas e os contemplados.

VEJA MAIS

O programa, instituído pela Lei nº 7.119/2008, garante apoio financeiro durante 12 meses, permitindo que os beneficiados invistam na própria preparação esportiva, com gastos como alimentação, viagens, inscrições e aquisição de equipamentos. Nesta edição, 21 modalidades serão contempladas, incluindo duas paralímpicas: judô para pessoas com deficiência (PCD) e basquete em cadeira de rodas.

Os valores são distribuídos conforme o nível de atuação dos atletas: 137 bolsistas estaduais receberão R$ 750,45 mensais; 49 atletas de destaque nacional e um internacional receberão R$ 1.125,63; enquanto seis técnicos selecionados terão direito a R$ 900,49 por mês. A lista definitiva dos beneficiados foi publicada no Diário Oficial do Estado e também está disponível no site da Seel, após processo seletivo que envolveu inscrição, análise documental e período para recursos.