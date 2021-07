Governador do Pará, Helder Barbalho, comemora vitória de Rayssa Leal nas Olímpiadas: 'Arrebentou'

O sentimento de orgulho sentido pela conquista olímpica da skatista Rayssa Leal, de 13 anos, que ganhou a medalha de prata e representou o país e o Nordeste do Brasil, em Tóquio, também foi sentido pelo governador do Pará, Helder Barbalho (MDB). Na manhã desta segunda-feira (26), ele utilizou as redes sociais para parabenizar a atleta de um "jeitinho" bem paraense.

“Parabéns, Fadinha @Rayssa_Leal_Sk8 . Você arrebentou”, escreveu, no tweet.

Rayssa Leal, maranhense nascida na cidade de Imperatriz, fez história no Jogos Olímpicos ao ser a mais jovem ganhadora da história do país na competição.