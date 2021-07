Rayssa Leal ultrapassa a marca de 3 milhões de seguidores e se assusta: 'Que isso minha gente?'

A “fadinha do skate”, Rayssa Leal, vencedora da medalha de prata nas Olimpíadas de Tóquio, viu em menos de 24 horas o número dos seus seguidores nas redes sociais subirem, até a manhã desta segunda-feira (26), para três milhões de pessoas. O sucesso atribuído à atleta é pelo fato dela, aos 13 anos, ser a mais jovem ganhadora da história do país na competição. As informações são do GE.

Nos stories do Instagram, mais cedo, a maranhense que tinha como sonho conquistar o primeiro milhão de seguidores, se espantou com o crescimento exponencial das suas redes desde a conquista da medalha.

“Quê? O que é isso minha gente? Não sabia não, eu quero ter um tempinho para olhar a internet. Desde o começo era um sonho ter o primeiro milhão, então hoje eu já tenho dois milhões e ainda medalha?”, disse, surpresa e sem perder o sorriso contagiante.

Desde a publicação, ela ganhou mais um milhão de seguidores - e o número não para de crescer.