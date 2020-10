Governador assina convênio com Paysandu e Remo; cada clube levará R$1,5 milhão

O governador do Pará, Helder Barbalho, publicou um vídeo confirmando a assinatura de um convênio para auxílio aos principais clubes paraenses, Paysandu e Remo. A parceria com os clubes foi efetivada no final da tarde desta quinta-feira (22), com a presença do governador Helder Barbalho, durante a assinatura do acordo comercial. O ato foi realizado no gabinete do governador, no Palácio dos Despachos, em Belém.

Em matéria publicada pela Agência Pará, os detalhes do contrato foram explicitados. O Governo do Estado por meio do Banpará, comprou o direito de dar nome (Naming Rights) aos estádios do Paysandu e Remo que passam a ser chamados de Estádio Banpará Curuzu e Estádio Banpará Baenão, respectivamente.

O valor disponibilizado para cada clube será de R$ 1,5 milhão que serão pagos em duas parcelas iguais. A primeira será paga ainda neste mês de outubro e a segunda em janeiro de 2021.

“Estamos ajudando os nossos dois grandes clubes para que possam representar o Pará na Série C [do Campeonato Brasileiro] levando o nome do Estado à altura de suas torcidas. Vamos juntos cada vez mais fortalecer o nosso esporte e o nosso futebol”, anunciou Helder Barbalho.

