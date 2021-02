'Gosto do seu bigode, é atraente e sexy', diz Pep Guardiola para repórter brasileiro; veja o vídeo

O repórter brasileiro Fred Caldeira, correspondente da TNT Sports na INglaterra foi surpreendido pelo treinador do Manchester City Pep Guardiola durante uma entrevista coletiva. O jornalista falava sobre a liderança de Fernandinho no Manchester City, mas Pep parecia 'hipnotizado' com outra coisa.

- Eu gosto do seu bigode, Fred. É muito atraente e sexy - disparou Pep.

- Muito obrigado, eu costumava ter uma barba, mas ai veio o lockdown... - agradeceu Fred.

Mais tarde o repórter compartilhou o momento no Twitter. Veja o vídeo!