O Liberal chevron right Esportes chevron right

Weverton tem lesão na mão e deve desfalcar o Palmeiras contra o Flamengo

Goleiro sofreu lesão na mão direita e deve ficar fora do clássico; Marcelo Lomba e Carlos Miguel disputam vaga

Estadão Conteúdo
fonte

Weverton, goleiro do Palmeiras (César Greco/Palmeiras)

O goleiro Weverton sofreu uma fissura na mão direita e deve ser desfalque do Palmeiras no confronto contra o Flamengo, marcado para este domingo (20), às 16h, no Maracanã. A partida é válida pela 29ª rodada do Brasileirão e coloca frente a frente o líder e o vice-líder da competição.

Segundo comunicado do clube, o atleta será submetido a um tratamento conservador com acompanhamento do Núcleo de Saúde e Performance. Atualmente, ele está com a mão enfaixada e dificilmente terá condições de atuar. Ele gravou um vídeo nas redes socias; veja:

Marcelo Lomba e Carlos Miguel disputam vaga no gol

Com a provável ausência de Weverton, o técnico Abel Ferreira deve optar entre Marcelo Lomba e Carlos Miguel. Pela hierarquia já estabelecida, Lomba é o favorito para começar como titular.

“Os outros dois (Weverton e Lomba) estão à frente pelos jogos e pelo ritmo que têm”, afirmou Abel em coletiva no mês passado, pouco após a contratação de Carlos Miguel. “Temos agora três goleiros muito bons. Não dou camisetas a ninguém, quem chega tem que mostrar”.

Expectativa por estreia de Carlos Miguel

Carlos Miguel, ex-Corinthians, foi contratado por R$ 35 milhões junto ao Nottingham Forest, da Inglaterra. Apesar de ainda não ter estreado oficialmente, ele tem chamado atenção pela performance nos treinamentos e é aguardado com expectativa pela torcida.

Weverton é o jogador com mais partidas no elenco

Mesmo criticado por falhas recentes — como no gol sofrido contra o Juventude, na goleada por 4 a 1 —, Weverton é o jogador do elenco com mais partidas na temporada. Em 2025, ele participou de 62 jogos, sendo titular em 58 deles. Já Lomba atuou em quatro partidas, todas antes da chegada de Carlos Miguel.

