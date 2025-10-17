Weverton tem lesão na mão e deve desfalcar o Palmeiras contra o Flamengo Goleiro sofreu lesão na mão direita e deve ficar fora do clássico; Marcelo Lomba e Carlos Miguel disputam vaga Estadão Conteúdo 17.10.25 14h33 Weverton, goleiro do Palmeiras (César Greco/Palmeiras) O goleiro Weverton sofreu uma fissura na mão direita e deve ser desfalque do Palmeiras no confronto contra o Flamengo, marcado para este domingo (20), às 16h, no Maracanã. A partida é válida pela 29ª rodada do Brasileirão e coloca frente a frente o líder e o vice-líder da competição. Segundo comunicado do clube, o atleta será submetido a um tratamento conservador com acompanhamento do Núcleo de Saúde e Performance. Atualmente, ele está com a mão enfaixada e dificilmente terá condições de atuar. Ele gravou um vídeo nas redes socias; veja: Ver essa post no Instagram Uma publicação compartilhada por oliberal.com (@oliberal)Marcelo Lomba e Carlos Miguel disputam vaga no gol Com a provável ausência de Weverton, o técnico Abel Ferreira deve optar entre Marcelo Lomba e Carlos Miguel. Pela hierarquia já estabelecida, Lomba é o favorito para começar como titular. “Os outros dois (Weverton e Lomba) estão à frente pelos jogos e pelo ritmo que têm”, afirmou Abel em coletiva no mês passado, pouco após a contratação de Carlos Miguel. “Temos agora três goleiros muito bons. Não dou camisetas a ninguém, quem chega tem que mostrar”. Expectativa por estreia de Carlos Miguel Carlos Miguel, ex-Corinthians, foi contratado por R$ 35 milhões junto ao Nottingham Forest, da Inglaterra. Apesar de ainda não ter estreado oficialmente, ele tem chamado atenção pela performance nos treinamentos e é aguardado com expectativa pela torcida. Weverton é o jogador com mais partidas no elenco Mesmo criticado por falhas recentes — como no gol sofrido contra o Juventude, na goleada por 4 a 1 —, Weverton é o jogador do elenco com mais partidas na temporada. Em 2025, ele participou de 62 jogos, sendo titular em 58 deles. Já Lomba atuou em quatro partidas, todas antes da chegada de Carlos Miguel. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Brasielirao Palmeiras Flamengo Weverton COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Futebol Portões do Baenão abrirão três horas antes de Remo x Athletic-MG; saiba detalhes Equipes se enfrentam neste sábado (18), pela Série B do Brasileirão, às 20h30. 17.10.25 15h02 MMA Sport Club Paraense 'Natalicio Shogun' Leva o MMA de Castanhal para o Cenário Internacional em Luta na Alemanha 17.10.25 13h28 Carlos Ferreira Na 33a rodada, Leão Azul toca a campainha do G4 17.10.25 13h21 Futebol Ferroviária-SP libera mais de 8 mil ingressos grátis para duelo contra o Paysandu na Série B Partida ocorre nesta segunda-feira (20), às 19h30, na Arena Fonte Luminosa, em Araraquara 17.10.25 10h33 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Faltando seis rodadas, veja os cenários que podem levar o Remo para a Série A Com 51 pontos na Série B, o Leão precisa de mais 13 para alcançar a marca de 64, considerada segura para a classificação 16.10.25 11h02 FUTEBOL Presidente do Paysandu admite erros, pede união para reconstrução e cita atacante Rossi Roger Aguilera reconhece falhas na gestão, fala em reestruturação e pede apoio em meio à luta contra o rebaixamento na Série B 16.10.25 20h16 Futebol Ferroviária-SP libera mais de 8 mil ingressos grátis para duelo contra o Paysandu na Série B Partida ocorre nesta segunda-feira (20), às 19h30, na Arena Fonte Luminosa, em Araraquara 17.10.25 10h33 Futebol 'Sonho de menino': Diego Hernandez fala sobre gol que decidiu o Re-Pa e incendiou o Mangueirão O jogador relembrou o momento mágico, a simbologia do número 33 e projetou um futuro com o possível acesso 16.10.25 19h23