Goleiro senegalês se inspira em Vinícius Jr. e revida ataques racistas na Espanha

O combate ao racismo no futebol ganhou um novo capítulo no último sábado (30), quando o goleiro senegalês Cheikh Kane Sarr, do Rayo Majadahonda, da terceira divisão espanhola, se inspirou na postura de Vinicius Jr. para revidar ataques racistas durante uma partida contra o Sestao River.

Após sofrer ofensas de parte da torcida adversária, Cheikh Sarr não se intimidou e partiu para cima dos racistas, tendo que ser contido por seus companheiros. A atitude firme do goleiro levou o time a se recusar a retomar a partida, que foi suspensa aos 45 minutos do segundo tempo, com o placar de 2 a 1 para o Sestao River.

Em entrevista à Rádio Cadena COPE, o goleiro revelou ter se inspirado na luta protagonizada por Vinicius Jr. contra o racismo no futebol. "Vou até a morte com ele. Porque ele também viveu várias vezes, e quando ele estava vivendo, eu dizia 'Não é normal'. Basta de racismo… não tem lugar no esporte. Não tem sentido", declarou o goleiro.

Segundo Cheikh Sarr, mais atletas negros deveriam ter o brasileiro como referência de combate ao racismo. "Se todos os jogadores da nossa cor de pele fossem como ele, eu acredito que o racismo acabaria", disse o goleiro, que aproveitou para agradecer o apoio que recebeu de Vini após o caso.

O atacante do Real Madrid usou suas redes sociais para pedir punição aos responsáveis pelos ataques racistas. Ele ressaltou que a situação não foi isolada e que no fim de semana outros ataques racistas também foram registrados no país. Confira a publicação:

