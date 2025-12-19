Goleiro do PSG, Safonov sofreu fratura na mão durante final contra o Flamengo

Grande nome da disputa por pênaltis na final da Copa Intercontinental, ao defender quatro cobranças de jogadores do Flamengo, após empate de 1 a 1 no tempo normal e na prorrogação, Safonov, goleiro do Paris Saint-Germain, sofreu uma fratura na mão esquerda durante a decisão, que foi realizada em Doha, no Catar. O jogador vai ficar afastado por até um mês, quando será reavaliado pelo departamento médico do clube francês.

Por meio de nota, o PSG anunciou nesta sexta-feira, em seu comunicado médico, que o atleta está fora da partida contra o Fontenay, válida pela Copa da França. Na entrevista coletiva, o técnico Luís Enrique confessou surpresa com o fato.

"Não consigo explicar. É incrível. O jogador não sabe como aconteceu. Acreditamos que foi no terceiro pênalti, quando ele fez um movimento estranho. Acreditamos que a adrenalina estava tão forte que ele defendeu as penalidades sem sentir nenhuma dor", afirmou Luís Enrique.

Para o seu lugar, o técnico espanhol pode colocar Lucas Chevalier na posição ou dar uma chance ao terceiro goleiro Renato Marin, segundo informações do jornal Le Parisien.

Após a partida, Safonov virou alvo de polêmica ao ser flagrado em um vídeo no banco de reservas ao se guiar por uma "cola" com informações de como os atletas flamenguistas batiam na bola nas cobranças de penalidade.

Após empate de 1 a 1, Safonov se tornou herói do título francês ao pegar as penalidades do meio-campista Saúl, do atacante Pedro, do zagueiro Léo Pereira e ainda do polivalente Luiz Araújo. Ele foi vazado somente no chute de De La Cruz na série de cinco cobranças do Flamengo.