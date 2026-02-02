Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Esportes chevron right

Goleiro do Madureira defende pênalti e Vasco empata na estreia dos reforços na Taça Guanabara

O Vasco agora vira a chave para o Campeonato Brasileiro, onde estreou com derrota para o Mirassol e agora estreia em casa, em São Januário, diante da Chapecoense, na quinta-feira, às 20h.

Estadão Conteúdo
fonte

Fernando Diniz analisou a derrota do Vasco para o CSA, em São Januário, pela 32ª rodada da Série B (Rafael Ribeiro/Vasco)

Oscilando neste início de temporada, o Vasco já começa a ser pressionado pela torcida no Estádio de São Januário. Diante do Madureira, pela quinta rodada da Taça Guanabara, o time de Fernando Diniz não tirou o zero do placar nesta segunda-feira e ainda viu Puma perder pênalti, em noite inspirada do goleiro Neguete, do Madureira, e tímida dos estreantes Hinestroza e Brenner.

Com o resultado, o Vasco termina a quinta rodada na quarta colocação do Grupo A, com um ponto a mais que o Sampaio Corrêa. Já o Madureira é o vice-líder do Grupo B, chegando a sete pontos.

Mesmo com mando do Madureira, o confronto foi em São Januário e a torcida não gostou nem um pouco do futebol apresentado, com o lateral Lucas Piton e o técnico Fernando Diniz sendo alvos de protestos. O time não demonstrou criatividade e tampouco agrediu o Madureira, raras as exceções como no pênalti perdido por Puma e o chute de Rojas no travessão, e segue distante de uma constância neste início de temporada.

O confronto foi movimentado na primeira etapa. Logo com seis minutos, o Vasco teve a chance de abrir o marcador após pênalti sofrido por Piton. Na cobrança, Puma parou no goleiro Neguete, que em noite inspirada, ainda pegou o rebote do estreante Brenner.

O Madureira respondeu à altura, com Everton aproveitando a falha da defesa vascaína e carimbando a trave do goleiro Léo Jardim. Da mesma forma, Johan Rojas arriscou de longe e viu a bola explodir no travessão. Apesar de um jogo dinâmico e veloz, a dupla não teve efetividade para colocar a bola na rede.

O Vasco voltou mais aceso do intervalo. Trocando mais passes e com paciência para construir as jogadas, mas seguiu perdendo a disputa com o goleiro Neguete. Puma recebeu na área, encheu o pé, e o goleiro defendeu sem dar rebote. Enquanto isso, o Madureira retornou reativo e tímido ofensivamente, na espreita de um ataque fatal.

As entradas de David e Hinestroza deram mais fôlego ao ataque vascaíno, porém sem nenhum efeito prático, seguindo encaixotado na defesa. O time seguiu pressionando, mas foram raras as finalizações. Na reta final, Hinestroza teve a chance de se consagrar, mas errou, por muito, o cabeceio, para vaias da torcida após o apito final.

FICHA TÉCNICA

MADUREIRA 0 X 0 VASCO

MADUREIRA - Neguete; Júlio César, Marcão, Jean e Julião; João Fubá (Adriano), Rodrigo Lindoso e Juninho (Wallace); Jacó (Fash), Geovane Maranhão (Isaías) e Everton (Vinícius Balotelli). Técnico: Toninho Andrade.

VASCO - Léo Jardim; Puma Rodríguez, Hugo Souza, Robert Renan (Carlos Cuesta) e Lucas Piton (Diego Minete); Tchê Tchê, Barros e Johan Rojas (Adson); Andrés Gómez, Brenner (Marino Hinestroza) e Nuno Moreira (David). Técnico: Fernando Diniz.

ÁRBITRO - Lucas Coelho Santos (RJ).

CARTÕES AMARELOS - Carlos Cuesta e Everton.

RENDA - R$ 275.804,00.

PÚBLICO - 8.477 torcedores.

LOCAL - Estádio São Januário, no Rio de Janeiro (RJ).

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

futebol

Campeonato Carioca

Vasco

Madureira
Esportes
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM ESPORTES

FUTEBOL

Remo pode estrear nova camisa na Série A diante do Mirassol

Leão Azul poderá jogar contra a equipe paulista com o novo uniforme fabricado pela Volt

02.02.26 17h21

Futebol

Vídeo: Equipe da Rede Globo e GE TV visitam o Baenão e fazem bastidores do Remo

A jornalista Sofia Miranda esteve no Baenão e conversou com atletas e funcionários

02.02.26 13h50

futebol

Nos últimos 20 anos, Paysandu perdeu apenas duas vezes para a Tuna Luso; confira

Equipes se enfrentam pela terceira rodada do Parazão na próxima quarta-feira (4)

02.02.26 13h42

futebol

Remo reencontra Mirassol-SP na Série A após único confronto em 2022

Equipes se enfrentam na próxima quarta-feira (4), no Mangueirão, pela segunda rodada do Brasileirão

02.02.26 11h11

MAIS LIDAS EM ESPORTES

NOVA DATA?

Jogo entre Remo e Mirassol pode ser adiado pela Série A; saiba o motivo

Confronto marcado para quarta-feira (4) depende do desfecho de partida do Paulistão; CBF ainda não oficializou mudança

02.02.26 9h56

Futebol

Remo planeja estreia de reforços e festa com mosaico diante do Mirassol-SP; veja provável escalação

Na primeira partida em casa pelo Brasileirão, clube vai colocar em campo escalação mais próxima daquela considera titular pela comissão técnica.

01.02.26 15h38

Futebol

Vídeo: Equipe da Rede Globo e GE TV visitam o Baenão e fazem bastidores do Remo

A jornalista Sofia Miranda esteve no Baenão e conversou com atletas e funcionários

02.02.26 13h50

FUTEBOL

Remo pode estrear nova camisa na Série A diante do Mirassol

Leão Azul poderá jogar contra a equipe paulista com o novo uniforme fabricado pela Volt

02.02.26 17h21

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda