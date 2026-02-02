Goleiro do Madureira defende pênalti e Vasco empata na estreia dos reforços na Taça Guanabara O Vasco agora vira a chave para o Campeonato Brasileiro, onde estreou com derrota para o Mirassol e agora estreia em casa, em São Januário, diante da Chapecoense, na quinta-feira, às 20h. Estadão Conteúdo 02.02.26 22h32 Fernando Diniz analisou a derrota do Vasco para o CSA, em São Januário, pela 32ª rodada da Série B (Rafael Ribeiro/Vasco) Oscilando neste início de temporada, o Vasco já começa a ser pressionado pela torcida no Estádio de São Januário. Diante do Madureira, pela quinta rodada da Taça Guanabara, o time de Fernando Diniz não tirou o zero do placar nesta segunda-feira e ainda viu Puma perder pênalti, em noite inspirada do goleiro Neguete, do Madureira, e tímida dos estreantes Hinestroza e Brenner. Com o resultado, o Vasco termina a quinta rodada na quarta colocação do Grupo A, com um ponto a mais que o Sampaio Corrêa. Já o Madureira é o vice-líder do Grupo B, chegando a sete pontos. Mesmo com mando do Madureira, o confronto foi em São Januário e a torcida não gostou nem um pouco do futebol apresentado, com o lateral Lucas Piton e o técnico Fernando Diniz sendo alvos de protestos. O time não demonstrou criatividade e tampouco agrediu o Madureira, raras as exceções como no pênalti perdido por Puma e o chute de Rojas no travessão, e segue distante de uma constância neste início de temporada. O confronto foi movimentado na primeira etapa. Logo com seis minutos, o Vasco teve a chance de abrir o marcador após pênalti sofrido por Piton. Na cobrança, Puma parou no goleiro Neguete, que em noite inspirada, ainda pegou o rebote do estreante Brenner. O Madureira respondeu à altura, com Everton aproveitando a falha da defesa vascaína e carimbando a trave do goleiro Léo Jardim. Da mesma forma, Johan Rojas arriscou de longe e viu a bola explodir no travessão. Apesar de um jogo dinâmico e veloz, a dupla não teve efetividade para colocar a bola na rede. O Vasco voltou mais aceso do intervalo. Trocando mais passes e com paciência para construir as jogadas, mas seguiu perdendo a disputa com o goleiro Neguete. Puma recebeu na área, encheu o pé, e o goleiro defendeu sem dar rebote. Enquanto isso, o Madureira retornou reativo e tímido ofensivamente, na espreita de um ataque fatal. As entradas de David e Hinestroza deram mais fôlego ao ataque vascaíno, porém sem nenhum efeito prático, seguindo encaixotado na defesa. O time seguiu pressionando, mas foram raras as finalizações. Na reta final, Hinestroza teve a chance de se consagrar, mas errou, por muito, o cabeceio, para vaias da torcida após o apito final. FICHA TÉCNICA MADUREIRA 0 X 0 VASCO MADUREIRA - Neguete; Júlio César, Marcão, Jean e Julião; João Fubá (Adriano), Rodrigo Lindoso e Juninho (Wallace); Jacó (Fash), Geovane Maranhão (Isaías) e Everton (Vinícius Balotelli). Técnico: Toninho Andrade. VASCO - Léo Jardim; Puma Rodríguez, Hugo Souza, Robert Renan (Carlos Cuesta) e Lucas Piton (Diego Minete); Tchê Tchê, Barros e Johan Rojas (Adson); Andrés Gómez, Brenner (Marino Hinestroza) e Nuno Moreira (David). Técnico: Fernando Diniz. ÁRBITRO - Lucas Coelho Santos (RJ). CARTÕES AMARELOS - Carlos Cuesta e Everton. RENDA - R$ 275.804,00. PÚBLICO - 8.477 torcedores. LOCAL - Estádio São Januário, no Rio de Janeiro (RJ). Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Campeonato Carioca Vasco Madureira COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES FUTEBOL Remo pode estrear nova camisa na Série A diante do Mirassol Leão Azul poderá jogar contra a equipe paulista com o novo uniforme fabricado pela Volt 02.02.26 17h21 Futebol Vídeo: Equipe da Rede Globo e GE TV visitam o Baenão e fazem bastidores do Remo A jornalista Sofia Miranda esteve no Baenão e conversou com atletas e funcionários 02.02.26 13h50 futebol Nos últimos 20 anos, Paysandu perdeu apenas duas vezes para a Tuna Luso; confira Equipes se enfrentam pela terceira rodada do Parazão na próxima quarta-feira (4) 02.02.26 13h42 futebol Remo reencontra Mirassol-SP na Série A após único confronto em 2022 Equipes se enfrentam na próxima quarta-feira (4), no Mangueirão, pela segunda rodada do Brasileirão 02.02.26 11h11 MAIS LIDAS EM ESPORTES NOVA DATA? Jogo entre Remo e Mirassol pode ser adiado pela Série A; saiba o motivo Confronto marcado para quarta-feira (4) depende do desfecho de partida do Paulistão; CBF ainda não oficializou mudança 02.02.26 9h56 Futebol Remo planeja estreia de reforços e festa com mosaico diante do Mirassol-SP; veja provável escalação Na primeira partida em casa pelo Brasileirão, clube vai colocar em campo escalação mais próxima daquela considera titular pela comissão técnica. 01.02.26 15h38 Futebol Vídeo: Equipe da Rede Globo e GE TV visitam o Baenão e fazem bastidores do Remo A jornalista Sofia Miranda esteve no Baenão e conversou com atletas e funcionários 02.02.26 13h50 FUTEBOL Remo pode estrear nova camisa na Série A diante do Mirassol Leão Azul poderá jogar contra a equipe paulista com o novo uniforme fabricado pela Volt 02.02.26 17h21