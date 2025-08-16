Goleiro do Fluminense iguala recorde mundial de Peter Shilton; entenda O feito foi alcançado durante a vitória do time carioca sobre o Fortaleza, neste sábado (16) O Liberal 16.08.25 20h37 O goleiro Fábio, do Fluminense, igualou o recorde mundial de partidas disputadas por um jogador profissional ao completar 1.390 jogos na carreira. O feito foi alcançado durante a vitória do time carioca sobre o Fortaleza, neste sábado (16), em partida válida pelo Campeonato Brasileiro. Com essa marca, o brasileiro de 44 anos empatou com o ex-goleiro inglês Peter Shilton no topo da lista de atletas com mais jogos na história do futebol. A trajetória de Fábio nos gramados brasileiros foi construída principalmente no Cruzeiro, clube onde atuou em 976 partidas. Além da longa passagem pela equipe mineira, o goleiro soma 234 jogos pelo Fluminense, 150 pelo Vasco e 30 pelo União Bandeirante, completando assim o total de 1.390 partidas oficiais. O recorde igualado coloca o brasileiro à frente de outros grandes nomes do futebol mundial na lista de jogadores com mais atuações. Cristiano Ronaldo aparece em terceiro lugar com 1.283 jogos, seguido pelo brasileiro Rogério Ceni com 1.265 partidas e pelo tcheco Frantisek Planicka, que disputou 1.187 jogos. Peter Shilton, com quem Fábio agora divide o topo do ranking, construiu sua carreira em clubes ingleses como Leicester City, Stoke City, Nottingham Forest, Southampton e Derby County. Apesar da idade avançada para os padrões do futebol, o goleiro brasileiro segue demonstrando alto nível técnico defendendo as cores do Fluminense. Na próxima vez que entrar em campo pelo clube carioca, Fábio terá a oportunidade de se tornar, sozinho, o jogador com mais partidas na história do futebol mundial. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES FUTEBOL Com dois desfalques, Remo está escalado para enfrentar o Botafogo-SP pela Série B Remo tenta entrar no G4 da Série B 16.08.25 15h20 SÉRIE B Remo recebe Botafogo-SP no Mangueirão para tentar retornar ao G-4 da Série B Time azulino conta com retornos importantes e apoio da torcida para tentar quebrar tabu contra adversário paulista 16.08.25 7h00 Futebol Vasco investiga denúncia de assédio sexual contra gestor financeiro Ex-funcionária registrou boletim de ocorrência. Presidente Pedrinho determinou apuração interna dos fatos. 15.08.25 20h49 Futebol ‘Vai causar dor’, diz Ricardo Gluck Paul sobre implementação do fair play financeiro no Brasil Descentralização e autonomia foram apontados como prioridades para o novo modelo de gestão 15.08.25 15h53 MAIS LIDAS EM ESPORTES SÉRIE B Remo recebe Botafogo-SP no Mangueirão para tentar retornar ao G-4 da Série B Time azulino conta com retornos importantes e apoio da torcida para tentar quebrar tabu contra adversário paulista 16.08.25 7h00 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, sábado (16/08), horários das partidas e onde assistir ao vivo Amistosos, Campeonato Brasileiro Feminino, Coppa Italia, Séries A e B do Campeonato Brasileiro e outras competições internacionais movimentam o futebol neste sábado 16.08.25 7h00 REFORÇO Eduardo Melo e Yago Ferreira já estão em Belém para assinar com o Remo A informação foi confirmada pelo diretor executivo do clube, Marcos Braz 16.08.25 15h38 SÉRIE B Remo decepciona mais uma vez em casa e só empata com o Botafogo-SP O Leão estaciona nos 34 pontos e pode perder a quinta posição ainda nesta rodada. O próximo jogo do time será contra o Coritiba, no próximo sábado, no Couto Pereira 16.08.25 18h06