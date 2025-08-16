Goleiro do Fluminense iguala recorde mundial de Peter Shilton; entenda

O goleiro Fábio, do Fluminense, igualou o recorde mundial de partidas disputadas por um jogador profissional ao completar 1.390 jogos na carreira. O feito foi alcançado durante a vitória do time carioca sobre o Fortaleza, neste sábado (16), em partida válida pelo Campeonato Brasileiro. Com essa marca, o brasileiro de 44 anos empatou com o ex-goleiro inglês Peter Shilton no topo da lista de atletas com mais jogos na história do futebol.

A trajetória de Fábio nos gramados brasileiros foi construída principalmente no Cruzeiro, clube onde atuou em 976 partidas. Além da longa passagem pela equipe mineira, o goleiro soma 234 jogos pelo Fluminense, 150 pelo Vasco e 30 pelo União Bandeirante, completando assim o total de 1.390 partidas oficiais.

O recorde igualado coloca o brasileiro à frente de outros grandes nomes do futebol mundial na lista de jogadores com mais atuações. Cristiano Ronaldo aparece em terceiro lugar com 1.283 jogos, seguido pelo brasileiro Rogério Ceni com 1.265 partidas e pelo tcheco Frantisek Planicka, que disputou 1.187 jogos.

Peter Shilton, com quem Fábio agora divide o topo do ranking, construiu sua carreira em clubes ingleses como Leicester City, Stoke City, Nottingham Forest, Southampton e Derby County.

Apesar da idade avançada para os padrões do futebol, o goleiro brasileiro segue demonstrando alto nível técnico defendendo as cores do Fluminense. Na próxima vez que entrar em campo pelo clube carioca, Fábio terá a oportunidade de se tornar, sozinho, o jogador com mais partidas na história do futebol mundial.