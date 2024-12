Goleiro de 10 anos encanta com defesas e recebe elogio de Courtois; vídeo

Matheus Becker, um goleiro de apenas 10 anos, se tornou o centro das atenções em um vídeo que circula nas redes sociais. As imagens mostram o jovem em ação durante a final de um campeonato infantil, em Porto Alegre (RS), exibindo habilidades que impressionaram até mesmo profissionais consagrados no futebol. Com defesas rápidas e posicionamento preciso, o garoto deu um show de talento em campo. O vídeo despertou uma onda de admiração online e alcançou Thibaut Courtois, goleiro do Real Madrid, que não poupou elogios ao garoto, destacando sua dedicação e habilidades.

O desempenho de Matheus, apesar de sua estatura, foi um exemplo de técnica e coragem. Ele evitou várias tentativas de gol do time adversário, mostrando reflexos e controle dignos de um jogador experiente.

O comentário de Courtois trouxe ainda mais visibilidade ao jovem goleiro, que já começa a inspirar outros jovens atletas. Para muitos, Matheus é um exemplo de que o futebol, mais do que força, depende de determinação e paixão, características que ele demonstrou em cada defesa.

Publicação do Instagram de Matheus (Instagram @matheusmbecker01)