Globo projeta retorno de 'Na Estrada Com Galvão' para 2º semestre de 2021

A Rede Globo projeta para 2021 o retorno do programa "Na Estrada Com Galvão", onde Galvão Bueno roda o Mundo para fazer entrevistas com grandes nomes do esporte. Segundo apuração do site "UOL", se tudo correr como planejado, as gravações iniciam no segundo semestre do ano que vem, ainda sem entrevistados definidos. O próprio narrador admitiu que o projeto iniciado em 2008 será retomado após a vacina da Covid-19.

Os diretores da emissora acreditam que até lá a situação deva estar mais tranquila, já que estudos apontam que um antídoto deve estar disponível para a população em todo Mundo já no primeiro semestre de 2021.

Galvão Bueno está isolado em sua casa, em Londrina, no interior do Paraná, por ser do grupo de risco. Ele tem feito participações por vídeo em programas do SporTV, como o "Bem, Amigos!", no qual ele é o apresentador titular, e o "Seleção SporTV".

Criado pelo jornalista Sidney Garambone, o "Na Estrada Com Galvão" começou em 2008 com a intenção de Galvão conversar sobre a vida e carreira com personagens do esporte. O programa era exibido dentro do "Esporte Espetacular" aos domingos e contou com a participação de grandes nomes como Kaká, Ronaldo e Felipe Massa.