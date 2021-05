Globo desbanca concorrentes e compra direitos de transmissão de todos os jogos das Eliminatórias

O Grupo Globo confirmou nesta quinta-feira a compra dos direitos televisivos das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2022. A emissora carioca, que já havia garantido a transmissão de partidas de Brasil e Argentina como mandantes, agora passará a exibir todos os jogos do torneio. Assim, a rede supera concorrentes que também desejavam transmitir a competição na TV aberta.​+ Confira a classificação dos grupos da Libertadores!

As partidas da Seleção Brasileira serão exibidas na Globo e no SporTV. Já as demais seleções, também serão transmitidas no canal por assinatura da emissora.

Líder das Eliminatórias com 12 pontos conquistados, o Brasil volta a campo pela quinta rodada da competição diante do Equador, no Beira-Rio, em 4 de junho.