Globo aumenta em 80% a audiência da faixa no Rio e em São Paulo com luta entre Tyson e Jones

A luta entre Mike Tyson e Roy Jones Jr, exibida na madrugada do último domingo, aumentou em 80% a audiência da faixa no Rio de Janeiro e em São Paulo na comparação com os quatro sábados anteriores ( de 5 pontos para 9 pontos nas duas praças).

Em share, o aumento foi de 11 pontos em São Paulo e de 14 pontos no Rio. O número de domicílios com televisões ligadas no horário cresceu 17% em São Paulo e 11% no Rio de Janeiro.

Em luta bem aguardada pelos fãs, Mike Tyson e Roy Jones Jr fizeram um duelo que correspondeu às expectativas. A luta de exibição, como definido antes da luta, terminou empatada.