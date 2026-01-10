Gerson supera Vitor Roque e se torna a transferência mais cara do futebol brasileiro Estadão Conteúdo 10.01.26 13h57 O Cruzeiro anunciou neste sábado a contratação do meio-campista Gerson, que defendia o Zenit, da Rússia, e tornou a transferência mais cara já realizada por um clube do futebol brasileiro. O jogador de 28 anos assinou contrato até 2030 com a equipe mineira. O meia chegou a Belo Horizonte na sexta-feira, quando realizou os exames médicos, e foi recebido com grande festa pela torcida. O atleta aguarda a publicação no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF para ficar à disposição do técnico Tite. Para contar com o jogador, o Cruzeiro desembolsou cerca de 27 milhões de euros (R$ 168,7 milhões) ao Zenit, valor superior ao pago recentemente pelo Palmeiras na contratação de Vitor Roque. Até então, o posto de maior contratação era ocupado por Vitor Roque, contratado em fevereiro por 25,5 milhões de euros (R$ 154 milhões na cotação da época), em acordo com duração de cinco anos. Com a nova transação, o volante do Cruzeiro estabeleceu um novo recorde no mercado brasileiro. Veja abaixo as cinco contratações mais caras: 1 - Gerson (Zenit para o Cruzeiro) 27 milhões de euros (R$ 187 milhões na cotação atual). 2 - Vitor Roque (Betis para o Palmeiras) 25,5 milhões de euros (R$ 154 milhões na cotação da época). 3 - Samuel Lino (Atlético de Madrid para o Flamengo) 22 milhões de euros (R$ 143 milhões na cotação da época). 4 - Danilo (Nottingham Forest para o Botafogo) 22 milhões de euros (R$ 143 milhões na cotação da época). 5 - Thiago Almada (Atlanta United para o Botafogo) US$ 25 milhões (R$ 140 milhões na cotação da época) *valores fixos das transações Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Gerson Vitor Roque Cruzeiro COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Futebol Remo anuncia zagueiro contratado do futebol sul-coreano Outros atletas já treinam com o grupo, embora ainda não tenham sido anunciados oficialmente. 09.01.26 15h03 Futebol TJD-SP rejeita recurso do Carajás e elimina equipe paraense da Copinha 2026 Time do sudeste do estado joga nesta sexta-feira (9), contra o Olímpico-SE, apenas para cumprir tabela. 09.01.26 14h08 MMA Sport Club Michel Pereira "Demolidor" encara Zachary Reese no UFC Houston em fevereiro 09.01.26 12h40 Futebol BO aponta farra em hotel antes de jogo da Tuna na Copinha; Clube contesta Incidente ocorre em um momento crítico para o time no campo. Lusa entra em campo nesta sexta (9) pela última rodada da primeira fase. 09.01.26 12h31 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, sábado (10/01), horários das partidas e onde assistir ao vivo Copa Africana de Nações, Bundesliga, Série A italiana e outras competições internacionais movimentam o futebol neste sábado 10.01.26 7h00 Futebol Remo anuncia renovação de contrato com zagueiro e volante Enquanto isso, o elenco segue trabalhando na pré-temporada realizada no CT do Retrô, em Pernambuco 09.01.26 18h34 Paulistão Santos x Novorizontino: onde assistir e escalações do jogo de hoje (10/01) pelo Campeonato Paulista Santos e Novorizontino jogam pelo Paulistão hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida 10.01.26 15h00 Futebol Remo anuncia zagueiro contratado do futebol sul-coreano Outros atletas já treinam com o grupo, embora ainda não tenham sido anunciados oficialmente. 09.01.26 15h03