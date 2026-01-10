Gerson supera Vitor Roque e se torna a transferência mais cara do futebol brasileiro

O Cruzeiro anunciou neste sábado a contratação do meio-campista Gerson, que defendia o Zenit, da Rússia, e tornou a transferência mais cara já realizada por um clube do futebol brasileiro. O jogador de 28 anos assinou contrato até 2030 com a equipe mineira.

O meia chegou a Belo Horizonte na sexta-feira, quando realizou os exames médicos, e foi recebido com grande festa pela torcida. O atleta aguarda a publicação no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF para ficar à disposição do técnico Tite.

Para contar com o jogador, o Cruzeiro desembolsou cerca de 27 milhões de euros (R$ 168,7 milhões) ao Zenit, valor superior ao pago recentemente pelo Palmeiras na contratação de Vitor Roque.

Até então, o posto de maior contratação era ocupado por Vitor Roque, contratado em fevereiro por 25,5 milhões de euros (R$ 154 milhões na cotação da época), em acordo com duração de cinco anos. Com a nova transação, o volante do Cruzeiro estabeleceu um novo recorde no mercado brasileiro.

Veja abaixo as cinco contratações mais caras:

1 - Gerson (Zenit para o Cruzeiro) 27 milhões de euros (R$ 187 milhões na cotação atual).

2 - Vitor Roque (Betis para o Palmeiras) 25,5 milhões de euros (R$ 154 milhões na cotação da época).

3 - Samuel Lino (Atlético de Madrid para o Flamengo) 22 milhões de euros (R$ 143 milhões na cotação da época).

4 - Danilo (Nottingham Forest para o Botafogo) 22 milhões de euros (R$ 143 milhões na cotação da época).

5 - Thiago Almada (Atlanta United para o Botafogo) US$ 25 milhões (R$ 140 milhões na cotação da época)

*valores fixos das transações