Gerson destaca ambição do Cruzeiro em 'projeto irrecusável' e mira Copa em apresentação

O meio-campista Gerson foi apresentado oficialmente pelo Cruzeiro na tarde desta terça-feira (13), na Toca da Raposa II, em Belo Horizonte. Em sua primeira entrevista como jogador celeste, o atleta destacou que aceitou a proposta por enxergar no clube um projeto sólido e ambicioso, além de ressaltar o esforço feito pela diretoria para concretizar a negociação.

Durante a coletiva, Gerson fez questão de agradecer ao Zenit, seu ex-clube, e explicou os motivos que o levaram a optar pelo retorno ao futebol brasileiro. "Sou um cara que não gosta de reclamar. Sou grato a Deus pelas oportunidades. Quis vir para o Cruzeiro porque era um projeto irrecusável. Todo o esforço do Pedrinho, do Pedro Junio, do Spindel e do professor pesou muito. Quando existe um esforço tão grande para te ter, isso conta bastante", afirmou.

O volante também ressaltou o tamanho e a história do Cruzeiro ao justificar a decisão. "É um clube gigante. Com todo respeito aos outros, não é um clube qualquer, tem muita história. Isso fez diferença para mim", completou o jogador, que estava de férias quando as conversas avançaram.

Questionado sobre sua função em campo, Gerson afirmou estar à disposição para atuar onde for necessário. "Minha função é ajudar. Tenho o privilégio de fazer mais de uma função e estou sempre à disposição. O professor me conhece bem. Não tenho uma posição preferida, o importante é estar em campo ajudando", disse.

O meio-campista também revelou que o projeto esportivo do Cruzeiro está diretamente ligado a um objetivo pessoal. "Eu sonho em estar na Copa do Mundo. O projeto do Cruzeiro me deixa mais próximo disso. Tenho que fazer meu trabalho em campo para alcançar esse objetivo", declarou.

Sobre a pressão pelo alto investimento feito pelo clube  cerca de 30 milhões de euros, entre valores fixos e bônus , Gerson minimizou o peso e afirmou que a resposta virá dentro de campo. "Peso, não. A única resposta que tenho que dar é jogando. Tenho que recompensar todo esse esforço em campo, com vontade, força e determinação", afirmou.

Por fim, o jogador falou sobre sua personalidade e a adaptação ao novo clube. "As pessoas acham que eu sou marrento, mas não sou. Dentro de campo, estou para dar a minha vida, porque represento minha família e quem faz de tudo por mim", concluiu Gerson, que já iniciou trabalhos físicos para ficar à disposição da comissão técnica o mais rápido possível.