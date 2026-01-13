Gerson destaca ambição do Cruzeiro em 'projeto irrecusável' e mira Copa em apresentação O volante também ressaltou o tamanho e a história do Cruzeiro ao justificar a decisão Estadão Conteúdo 13.01.26 14h27 Gerson, do Cruzeiro (Instagram @cruzeiro @ggaleixo / Cruzeiro) O meio-campista Gerson foi apresentado oficialmente pelo Cruzeiro na tarde desta terça-feira (13), na Toca da Raposa II, em Belo Horizonte. Em sua primeira entrevista como jogador celeste, o atleta destacou que aceitou a proposta por enxergar no clube um projeto sólido e ambicioso, além de ressaltar o esforço feito pela diretoria para concretizar a negociação. Durante a coletiva, Gerson fez questão de agradecer ao Zenit, seu ex-clube, e explicou os motivos que o levaram a optar pelo retorno ao futebol brasileiro. "Sou um cara que não gosta de reclamar. Sou grato a Deus pelas oportunidades. Quis vir para o Cruzeiro porque era um projeto irrecusável. Todo o esforço do Pedrinho, do Pedro Junio, do Spindel e do professor pesou muito. Quando existe um esforço tão grande para te ter, isso conta bastante", afirmou. O volante também ressaltou o tamanho e a história do Cruzeiro ao justificar a decisão. "É um clube gigante. Com todo respeito aos outros, não é um clube qualquer, tem muita história. Isso fez diferença para mim", completou o jogador, que estava de férias quando as conversas avançaram. Questionado sobre sua função em campo, Gerson afirmou estar à disposição para atuar onde for necessário. "Minha função é ajudar. Tenho o privilégio de fazer mais de uma função e estou sempre à disposição. O professor me conhece bem. Não tenho uma posição preferida, o importante é estar em campo ajudando", disse. O meio-campista também revelou que o projeto esportivo do Cruzeiro está diretamente ligado a um objetivo pessoal. "Eu sonho em estar na Copa do Mundo. O projeto do Cruzeiro me deixa mais próximo disso. Tenho que fazer meu trabalho em campo para alcançar esse objetivo", declarou. Sobre a pressão pelo alto investimento feito pelo clube cerca de 30 milhões de euros, entre valores fixos e bônus , Gerson minimizou o peso e afirmou que a resposta virá dentro de campo. "Peso, não. A única resposta que tenho que dar é jogando. Tenho que recompensar todo esse esforço em campo, com vontade, força e determinação", afirmou. Por fim, o jogador falou sobre sua personalidade e a adaptação ao novo clube. "As pessoas acham que eu sou marrento, mas não sou. Dentro de campo, estou para dar a minha vida, porque represento minha família e quem faz de tudo por mim", concluiu Gerson, que já iniciou trabalhos físicos para ficar à disposição da comissão técnica o mais rápido possível. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Cruzeiro Gerson COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES FUTEBOL Sem o Estádio do Souza, Tuna mandará jogos no Parazão e Copa do Brasil em Augusto Corrêa A Lusa vai jogar longe de Belém neste início de 2026. Tuna também poderá mandar partidas pelo Brasileirão da Série D no Estrelão 13.01.26 15h01 Futebol Paysandu convoca conselheiros do clube para eleição e posse do novo vice-presidente Reunião ocorre no dia 22 de janeiro, na sede do clube, em Belém 13.01.26 12h33 mais esportes Inscrições para peneira de futsal do Remo estão abertas; saiba mais Seletiva será para as categorias sub-6 ao sub-15 13.01.26 11h57 Mais esportes Paysandu abre inscrições para peneira da base de futsal do clube; veja como participar Seleção contempla crianças e adolescente entre sete e 19 anos 13.01.26 11h34 MAIS LIDAS EM ESPORTES APRESENTADO Pikachu sonha com Remo lutando por Sul-Americana e se diz pronto para estrear domingo Ídolo do Paysandu, jogador que jurou nunca atuar pelo rival explica escolha e projeta título da Supercopa Grão-Pará 12.01.26 23h22 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, terça-feira (13/01), horários das partidas e onde assistir ao vivo Campeonato Alemão, Série A saudita, Copa del Rey e Coppa Italia movimentam o futebol nesta terça-feira 13.01.26 7h00 FUTEBOL Remo avança em negociação e encaminha empréstimo de volante do Sport-PE Jogador de 22 anos estava no Novorizontino-SP e seria um dos novos reforços para a temporada 13.01.26 10h54 Futebol Classificado, Águia de Marabá encara o Juventude em duelo decisivo pela Copinha Azulão entra em campo nesta terça, em Guaratinguetá, buscando vaga na terceira fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior 13.01.26 8h00