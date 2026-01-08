GE TV irá transmitir 32 partidas da Copa do Mundo de 2026

A GE TV, canal digital e multiplataforma do Grupo Globo, irá transmitir 32 partidas da Copa do Mundo de 2026. O torneio será realizado nos Estados Unidos, no México e no Canadá.

A GE TV passará os jogos em operadoras de TV por assinatura e em seu canal fast. Por questões de contrato com a Fifa, o canal da Globo não transmitirá as partidas no Youtube. A CazéTV tem a exclusividade nessa plataforma de vídeos.

A Globo tem o direito de passar 54 ou 55 partidas do Mundial em qualquer plataforma, menos no Youtube. Podem ser 55 jogos se o Brasil disputar o terceiro lugar da Copa do Mundo.

"Na cobertura multiplataforma da Globo da Copa do Mundo de 2026, a GE TV vai transmitir de graça 32 jogos no Globoplay e através dos diferentes parceiros e plataformas de distribuição, como operadoras e TVs conectadas. Por questões de direitos, não haverá transmissão no YouTube", disse a Globo em nota enviada ao Estadão.

"Além das transmissões, a GE TV terá cobertura e conteúdos exclusivos, equipe presente nos países-sede do evento, além de uma rede de 2026 influenciadores, fruto de uma importante parceria com a Play9", completa a emissora.

Além da GE TV, da TV Globo e do SporTV, a CazéTV e o SBT irão transmitir partidas da Copa do Mundo de 2026. O torneio tem início no dia 11 de junho, com o confronto entre México e África do Sul, na Cidade do México.

O Brasil, que está no grupo C, terá como rivais o Marrocos, o Haiti e a Escócia. A seleção de Carlo Ancelotti estreia no dia 13 de junho, um sábado, contra a equipe marroquina.