Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Esportes chevron right

GE TV irá transmitir 32 partidas da Copa do Mundo de 2026

Estadão Conteúdo

A GE TV, canal digital e multiplataforma do Grupo Globo, irá transmitir 32 partidas da Copa do Mundo de 2026. O torneio será realizado nos Estados Unidos, no México e no Canadá.

A GE TV passará os jogos em operadoras de TV por assinatura e em seu canal fast. Por questões de contrato com a Fifa, o canal da Globo não transmitirá as partidas no Youtube. A CazéTV tem a exclusividade nessa plataforma de vídeos.

A Globo tem o direito de passar 54 ou 55 partidas do Mundial em qualquer plataforma, menos no Youtube. Podem ser 55 jogos se o Brasil disputar o terceiro lugar da Copa do Mundo.

"Na cobertura multiplataforma da Globo da Copa do Mundo de 2026, a GE TV vai transmitir de graça 32 jogos no Globoplay e através dos diferentes parceiros e plataformas de distribuição, como operadoras e TVs conectadas. Por questões de direitos, não haverá transmissão no YouTube", disse a Globo em nota enviada ao Estadão.

"Além das transmissões, a GE TV terá cobertura e conteúdos exclusivos, equipe presente nos países-sede do evento, além de uma rede de 2026 influenciadores, fruto de uma importante parceria com a Play9", completa a emissora.

Além da GE TV, da TV Globo e do SporTV, a CazéTV e o SBT irão transmitir partidas da Copa do Mundo de 2026. O torneio tem início no dia 11 de junho, com o confronto entre México e África do Sul, na Cidade do México.

O Brasil, que está no grupo C, terá como rivais o Marrocos, o Haiti e a Escócia. A seleção de Carlo Ancelotti estreia no dia 13 de junho, um sábado, contra a equipe marroquina.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

futebol

GETV

transmissão

Copa do Mundo de 2026
Esportes
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM ESPORTES

FUTEBOL

Copinha: Julgamento do Carajás após impugnação da partida será realizado nesta sexta (9)

A vitória do Grêmio Prudente diante do Carajás acabou na justiça, após time paulista utilizar jogador que tinha sido substituído

08.01.26 14h13

Futebol

Ainda não anunciados oficialmente, três reforços treinam com o Remo na pré-temporada; veja nomes

Informação é do jornalista André Laurent, da TV Liberal, que está no CT do Retrô, casa da pré-temporada azulina. 

08.01.26 14h10

Futebol

Paysandu celebra 10 anos de marca Lobo e afirma que é uma das principais fontes de receita do clube

O clube informou que a marca Lobo é responsável por uma boa parte das receitas anuais

08.01.26 10h14

Futebol

Tuna e Paysandu lamentam a morte do analista de desempenho Kaio Mercês

Kaio mercês trabalhou no futsal do Paysandu no período da pandemia e integrava o Departamento de Futebol profissional da Tuna na função de analista de desempenho

08.01.26 9h00

MAIS LIDAS EM ESPORTES

ESPERANÇA

Times paraenses decidem futuro na Copinha na última rodada

Tuna enfrenta o Botafogo-SP com chances de classificação e Carajás precisa vencer o Olímpico e torcer por reviravolta jurídica

08.01.26 23h25

APRESENTADO

Juan Carlos Osorio fala pela primeira vez como treinador do Remo: 'vamos jogar de igual pra igual'

Sobre o mercado, o treinador explicou que participou das conversas sobre reforços de forma pontual, entre eles um zagueiro canhoto

08.01.26 23h13

NÃO DEU

Remo perde e agora precisa vencer o Palmeiras para se classificar na Copinha

Contra o Monte Roraima, o desempenho do Remo esteve abaixo do esperado, especialmente no primeiro tempo

08.01.26 19h56

Futebol

Ainda não anunciados oficialmente, três reforços treinam com o Remo na pré-temporada; veja nomes

Informação é do jornalista André Laurent, da TV Liberal, que está no CT do Retrô, casa da pré-temporada azulina. 

08.01.26 14h10

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda