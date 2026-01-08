GE TV irá transmitir 32 partidas da Copa do Mundo de 2026 Estadão Conteúdo 08.01.26 12h47 A GE TV, canal digital e multiplataforma do Grupo Globo, irá transmitir 32 partidas da Copa do Mundo de 2026. O torneio será realizado nos Estados Unidos, no México e no Canadá. A GE TV passará os jogos em operadoras de TV por assinatura e em seu canal fast. Por questões de contrato com a Fifa, o canal da Globo não transmitirá as partidas no Youtube. A CazéTV tem a exclusividade nessa plataforma de vídeos. A Globo tem o direito de passar 54 ou 55 partidas do Mundial em qualquer plataforma, menos no Youtube. Podem ser 55 jogos se o Brasil disputar o terceiro lugar da Copa do Mundo. "Na cobertura multiplataforma da Globo da Copa do Mundo de 2026, a GE TV vai transmitir de graça 32 jogos no Globoplay e através dos diferentes parceiros e plataformas de distribuição, como operadoras e TVs conectadas. Por questões de direitos, não haverá transmissão no YouTube", disse a Globo em nota enviada ao Estadão. "Além das transmissões, a GE TV terá cobertura e conteúdos exclusivos, equipe presente nos países-sede do evento, além de uma rede de 2026 influenciadores, fruto de uma importante parceria com a Play9", completa a emissora. Além da GE TV, da TV Globo e do SporTV, a CazéTV e o SBT irão transmitir partidas da Copa do Mundo de 2026. O torneio tem início no dia 11 de junho, com o confronto entre México e África do Sul, na Cidade do México. O Brasil, que está no grupo C, terá como rivais o Marrocos, o Haiti e a Escócia. A seleção de Carlo Ancelotti estreia no dia 13 de junho, um sábado, contra a equipe marroquina. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol GETV transmissão Copa do Mundo de 2026 COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES FUTEBOL Copinha: Julgamento do Carajás após impugnação da partida será realizado nesta sexta (9) A vitória do Grêmio Prudente diante do Carajás acabou na justiça, após time paulista utilizar jogador que tinha sido substituído 08.01.26 14h13 Futebol Ainda não anunciados oficialmente, três reforços treinam com o Remo na pré-temporada; veja nomes Informação é do jornalista André Laurent, da TV Liberal, que está no CT do Retrô, casa da pré-temporada azulina. 08.01.26 14h10 Futebol Paysandu celebra 10 anos de marca Lobo e afirma que é uma das principais fontes de receita do clube O clube informou que a marca Lobo é responsável por uma boa parte das receitas anuais 08.01.26 10h14 Futebol Tuna e Paysandu lamentam a morte do analista de desempenho Kaio Mercês Kaio mercês trabalhou no futsal do Paysandu no período da pandemia e integrava o Departamento de Futebol profissional da Tuna na função de analista de desempenho 08.01.26 9h00 MAIS LIDAS EM ESPORTES ESPERANÇA Times paraenses decidem futuro na Copinha na última rodada Tuna enfrenta o Botafogo-SP com chances de classificação e Carajás precisa vencer o Olímpico e torcer por reviravolta jurídica 08.01.26 23h25 APRESENTADO Juan Carlos Osorio fala pela primeira vez como treinador do Remo: 'vamos jogar de igual pra igual' Sobre o mercado, o treinador explicou que participou das conversas sobre reforços de forma pontual, entre eles um zagueiro canhoto 08.01.26 23h13 NÃO DEU Remo perde e agora precisa vencer o Palmeiras para se classificar na Copinha Contra o Monte Roraima, o desempenho do Remo esteve abaixo do esperado, especialmente no primeiro tempo 08.01.26 19h56 Futebol Ainda não anunciados oficialmente, três reforços treinam com o Remo na pré-temporada; veja nomes Informação é do jornalista André Laurent, da TV Liberal, que está no CT do Retrô, casa da pré-temporada azulina. 08.01.26 14h10