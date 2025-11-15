Gattuso vê duelo com Noruega como preparação para a repescagem, mas sonha: 'Nunca diga nunca' Estadão Conteúdo 15.11.25 16h43 A Itália chega à última rodada das Eliminatórias Europeias para a Copa do Mundo com três pontos e um saldo de 17 gols a menos que a Noruega, líder do Grupo I, antes do confronto direto deste domingo, no estádio San Siro, em Milão, às 16h45 (horário de Brasília). No comando de uma seleção bastante criticada, sem grandes craques e vinda de altos e baixos, o técnico Gennaro Gattuso sabe que aplicar o 9 a 0 necessário para conseguir a vaga direta ao Mundial é uma missão quase impossível para a Azzurra, o que não o impede de se apegar ao "quase". "Se eu penso em um 9 a 0? Não, é impensável. Mas, no futebol, nunca se pode dizer nunca", afirmou o treinador em entrevista coletiva neste sábado. Com os pés no chão, Gattuso sabe que uma vitória simples já será complicada diante de um rival com 100% de aproveitamento no torneio e 33 gols marcados em sete jogos. "Temos de encarar a realidade. Estamos jogando por orgulho contra uma equipe que nos deu trabalho há seis meses." A derrota italiana por 3 a 0 para a equipe do artilheiro Haaland e companhia, em junho, em Oslo, praticamente selou a ida para a repescagem como segunda colocada do grupo. A tetracampeã mundial não disputa a Copa do Mundo desde 2014, no Brasil, quando foi eliminada ainda na primeira fase. Assim, Gattuso mira um resultado positivo neste domingo para que a seleção azul chegue confiante na repescagem. "Será um jogo extremamente difícil, mas é o último jogo antes da repescagem e vencer ajuda a vencer", analisou. "A partida de amanhã mostrará nosso nível. Precisamos ser inteligentes", comentou, mostrando preocupação com a Noruega, especialmente com o craque Haaland. "É um jogador incrível, uma máquina. Pelo que faz, pela forma como interpreta o jogo, ele é único, mais do que o melhor do mundo, visto que cada um tem características diferentes", elogiou Gattuso. "Eles têm força física, velocidade e um quarteto ofensivo que, assim que você comete um erro e lhes dá espaço, eles te pressionam. São uma equipe completa: quando você acha que está dominando, eles te atacam." Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Eliminatórias da Copa Itália Noruega COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Em busca do cinturão, lutador paraense viaja à Bielorrússia para desafio lutar contra russo Caio Bitencourt Leão se prepara para duelo quem pode o deixar mais próximo de um cinturão 16.11.25 9h00 Futebol Remo decide futuro na Série B em casa, mas “vantagem” de jogar em Belém é dúvida Leão é apenas o 9º mandante da competição, e diferença entre resultados no Mangueirão e Baenão é mínima. 16.11.25 7h00 Carlos Ferreira Quem é o goleiro deste século no Pará 16.11.25 7h00 Futebol Confusão é registrada na entrada do Estádio da Ressacada para o jogo entre Remo e Avaí-SC Partida ocorre neste sábado (15), em Florianópolis, Santa Catarina 15.11.25 15h44 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Remo decide futuro na Série B em casa, mas “vantagem” de jogar em Belém é dúvida Leão é apenas o 9º mandante da competição, e diferença entre resultados no Mangueirão e Baenão é mínima. 16.11.25 7h00 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, domingo (16/11), horários das partidas e onde assistir ao vivo Séries A e B do Campeonato Brasileiro, eliminatórias da Copa do Mundo e Série A argentina movimentam o futebol neste domingo 16.11.25 7h00 RIVALIDADE Goleiro do Amazonas se revolta com comemoração bicolor após o jogo: 'Foram pro buraco também' Renan critica jogadores do Paysandu no pós-jogo, afirmando que o time biclor não tem o que comemorar 14.11.25 22h28 Eliminatórias Europeias da Copa do Mundo Portugal x Armênia: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (16) pelas eliminatórias da Copa Portugal e Armênia jogam pelas eliminatórias europeias para a Copa do Mundo; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo 16.11.25 10h00