Gattuso vê duelo com Noruega como preparação para a repescagem, mas sonha: 'Nunca diga nunca'

A Itália chega à última rodada das Eliminatórias Europeias para a Copa do Mundo com três pontos e um saldo de 17 gols a menos que a Noruega, líder do Grupo I, antes do confronto direto deste domingo, no estádio San Siro, em Milão, às 16h45 (horário de Brasília).

No comando de uma seleção bastante criticada, sem grandes craques e vinda de altos e baixos, o técnico Gennaro Gattuso sabe que aplicar o 9 a 0 necessário para conseguir a vaga direta ao Mundial é uma missão quase impossível para a Azzurra, o que não o impede de se apegar ao "quase".

"Se eu penso em um 9 a 0? Não, é impensável. Mas, no futebol, nunca se pode dizer nunca", afirmou o treinador em entrevista coletiva neste sábado. Com os pés no chão, Gattuso sabe que uma vitória simples já será complicada diante de um rival com 100% de aproveitamento no torneio e 33 gols marcados em sete jogos. "Temos de encarar a realidade. Estamos jogando por orgulho contra uma equipe que nos deu trabalho há seis meses."

A derrota italiana por 3 a 0 para a equipe do artilheiro Haaland e companhia, em junho, em Oslo, praticamente selou a ida para a repescagem como segunda colocada do grupo. A tetracampeã mundial não disputa a Copa do Mundo desde 2014, no Brasil, quando foi eliminada ainda na primeira fase. Assim, Gattuso mira um resultado positivo neste domingo para que a seleção azul chegue confiante na repescagem.

"Será um jogo extremamente difícil, mas é o último jogo antes da repescagem e vencer ajuda a vencer", analisou. "A partida de amanhã mostrará nosso nível. Precisamos ser inteligentes", comentou, mostrando preocupação com a Noruega, especialmente com o craque Haaland.

"É um jogador incrível, uma máquina. Pelo que faz, pela forma como interpreta o jogo, ele é único, mais do que o melhor do mundo, visto que cada um tem características diferentes", elogiou Gattuso. "Eles têm força física, velocidade e um quarteto ofensivo que, assim que você comete um erro e lhes dá espaço, eles te pressionam. São uma equipe completa: quando você acha que está dominando, eles te atacam."