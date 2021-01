Garçom do Remo, lateral-esquerdo frisa sobre acesso à Série B: 'É o meu sonho'

Após o último treino visando o clássico contra o Paysandu, o lateral-esquerdo do Remo, Marlon, comentou sobre a postura do time. "Vamos trabalhar para desenvolver o futebol e quem sabe conquistar o acesso", frisou. O clássico será às 18h, no Mangueirão, pela quinta rodada do quadrangui=lar da Série C.

Se vencer o rival e contar com um empate entre Londrina e Ypiranga ou vitória do time de Erechim, o Leão estará garatido matematicamente na Série B. "Clássico se resolve nos detalhes para não sermos surpreendidos. Vamos jogar para frente e procurando o gol a todo momento", colocou o atleta, que já deu seis asssistências para gol na Série C.

Marlon, que é paraense, tem 35 anos, repassou claramente o desejo de ver o seu time do coração na Segunda Divisão do Brasileiro. "Tenho muitos sonhos e esse seria um dos sonhos que queria buscar. Vamos lutar muito", assegurou.