Gana vence Comores e garante vaga na Copa do Mundo de 2026; confira a lista dos classificados Estadão Conteúdo 12.10.25 18h48 A seleção de Gana garantiu classificação para a Copa do Mundo de 2026 neste domingo, depois de vencer Comores por 1 a 0, em casa. O atacante Mohammed Kudus, do Tottenham, foi o autor do gol que coloca o país africano de volta a um mundial depois de duas edições de ausência. Com isso, a Copa do ano que vem passa a contar com 21 seleções classificadas, já incluindo os países-sede Canadá, Estados Unidos e México. Nesta Data Fifa de outubro, duas seleções da África garantiram vaga no próximo mundial. O Estadão mostra a seguir um panorama de cada continente na disputa por vagas à Copa do Mundo de 2026. Cabe ressaltar que América do Sul e Oceania já têm todas as vagas preenchidas, inclusive para repescagem. Já a Ásia conclui a última fase de disputa nas Eliminatórias, assim como Confederação Africana de Futebol (CAF) define mais vagas até o fim desta Data Fifa. ÁSIA Primeiro continente a ter uma seleção classificada para a Copa do Mundo, conta com seis vagas definidas e duas que ainda estão em disputa. Austrália, Coreia do Sul, Irã, Japão, Jordânia e Usbequistão estão garantidas em 2026. Na quarta rodada, seis seleções se dividem em dois grupos, com uma vaga reservada para cada chave. Catar, Emirados Árabes Unidos e Omã estão no Grupo A, enquanto Arábia Saudita, Iraque e Indonésia ficaram do lado B. Neste sábado, Iraque venceu a Indonésia por 1 a 0, enquanto os Emirados Árabes Unidos derrotaram Omã por 2 a 1. ÁFRICA Com nove vagas diretas garantidas para a próxima Copa do Mundo, já conta com quatro seleções classificadas. Egito, Marrocos, Tunísia e Argélia já haviam assegurado. Com a classificação de Gana neste domingo, restam quatro vagas a serem definidas até o fim desta Data Fifa de outubro. Senegal e República Democrática do Congo no Grupo B; Benim, África do Sul ou Nigéria no C; Cabo Verde ou Camarões no D; Costa do Marfim ou Gabão no F definem vagas nos próximos dias. AMÉRICA DO NORTE, CENTRA E CARIBE Sem considerar os países-sede, o continente tem apenas um país que pode se classificar ainda nessa Data Fifa. Após vitória contra a Jamaica por 2 a 0, Curaçao pode assegurar a classificação com uma vitória sobre Trinidad e Tobago, na próxima terça-feira. EUROPA O Velho Continente é o que possui mais vagas diretas garantidas no próximo mundial. Seis seleções podem definir suas classificações ainda nesta Data Fifa. França, Suíça, Inglaterra, Noruega, Portugal e Espanha, com combinações de resultados, podem assegurar a ida à América do Norte em 2026 de forma antecipada. AMÉRICA DO SUL E OCEANIA Na América do Sul, todas as vagas diretas à Copa do Mundo já foram definidas: Argentina, atual campeã do mundo, Brasil, Colômbia, Equador, Paraguai, Uruguai. A Bolívia, por sua vez, disputará a repescagem mundial. A disputa na Oceania, que tem apenas uma vaga direta, também já foi definida. A Nova Zelândia vai representar o continente no Mundial, enquanto a Nova Caledônia terá a chance de garantir sua ida pela repescagem. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Eliminatórias Gana Copa do Mundo COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES MMA Paraense Deiveson Figueiredo vence no UFC Rio e encerra sequência de derrotas Daico venceu o norte-americano Motel Jackson por decisão dividida 12.10.25 18h42 Futebol Remo: após dores na lombar, Marcelo Rangel detalha recuperação para o Re-Pa: 'Tratamento intensivo' Goleiro azulino faz fisioterapia para tratar o problema e deve estar à disposição para o clássico 12.10.25 17h39 Foco Em meio ao Círio, Remo se prepara para o Re-Pa e Marcelo Rangel destaca: 'Campeonato à parte' Time azulino treinou na manhã deste domingo (12) para o duelo contra o Papão na Série B 12.10.25 16h48 Futebol e fé Círio 2025: Remo e Paysandu prestam homenagens à Nossa Senhora de Nazaré Em meio a preparação para o Re-Pa da próxima terça-feira (14), a dupla Re-Pa comemorou o Círio de Nazaré 12.10.25 16h02 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, domingo (12/10), horários das partidas e onde assistir ao vivo Série B do Campeonato Brasileiro, Série A argentina e eliminatórias da Copa do Mundo movimentam o futebol neste domingo 12.10.25 7h00 Futebol e fé Goleiro do Paysandu, Gabriel Mesquita faz promessa e vive o Círio de Nazaré pela primeira vez Jogador bicolor falou sobre a relação de fé com Nossa Senhora de Nazaré e da curiosidade em ver a procissão do Círio 12.10.25 13h00 Foco Em meio ao Círio, Remo se prepara para o Re-Pa e Marcelo Rangel destaca: 'Campeonato à parte' Time azulino treinou na manhã deste domingo (12) para o duelo contra o Papão na Série B 12.10.25 16h48 Futebol e fé Círio 2025: Remo e Paysandu prestam homenagens à Nossa Senhora de Nazaré Em meio a preparação para o Re-Pa da próxima terça-feira (14), a dupla Re-Pa comemorou o Círio de Nazaré 12.10.25 16h02