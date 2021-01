Galvão elogia trabalho 'espetacular' de Abel no Internacional e pede respeito ao técnico

O narrador Galvão Bueno rasgou elogios ao técnico Abel Braga após a goleada do novo líder Internacional sobre o São Paulo por 5 a 1 no Morumbi, na última quarta-feira, pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro. Para Galvão, o técnico colorado está fazendo um trabalho espetacular e tem a confiança de seus jogadores. O locutor ainda pediu respeito à história de Abelão.

- Foi lindo. Muito bacana buscar essa frase do Abel. O trabalho dele é espetacular. Aos jovens cavaleiros do apocalipse: Calma e respeito ao se dirigir a quem tem história! Não dá para falar que fulano é velho, que fulano é ultrapassado - disse Galvão nesta tarde no programa "Seleção SporTV".

- Não é pouco, é a maior sequência da história do Inter no Brasileiro. E tem muito do trabalho dele, buscando jogadores na base, mudando peças, a forma como os jogadores acreditam nele. A relação do Abel com o Inter é diferente. É um técnico de primeiríssima linha, uma pessoa educada, do bem. Se o Inter for campeão, ele vai pegar uma camisa assinada por todo mundo e voltar para a casa com uma obra completa e assinada - completou.

Abel Braga deixará o Internacional após o fim do Brasileirão. O espanhol Miguel Ángel Ramirez possui um acordo com a direção colorada para assumir o clube na próxima temporada.

Agora o novo líder do Campeonato Brasileiro, com 59 pontos, o Internacional terá um Grenal no próximo domingo, às 16h, no Beira-Rio, pela 32ª rodada.