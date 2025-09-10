Galvão Bueno vai narrar a Copa do Mundo de 2026; saiba onde

O narrador Galvão Bueno acertou parceria para narrar os jogos da Copa do Mundo de 2026 no SBT. A informação foi divulgada por Gabriel Vaquer, da “Folha de São Paulo”. Galvão anunciou em 2022 que deixaria as narrações da Rede Globo, fechando assim um ciclo de 41 anos na emissora.

Galvão estará à frente das transmissões das partidas da seleção brasileira, da final e de outros duelos de destaque. Nos programas especiais e em demais jogos do torneio, o responsável pela narração será Tiago Leifert.

Segundo o colunista Flávio Ricco, o SBT transmitirá a Copa do Mundo de 2026. A emissora se junta à Globo, que detém os direitos de exibição de 52 partidas.

VEJA MAIS

Retorno de Galvão Bueno às transmissões

Galvão Bueno havia se despedido das narrações em 2022, após a Copa do Mundo do Catar. Desde então, manteve contato com o público por meio das redes sociais, compartilhando opiniões e bastidores.

Em 2025, o narrador retomou sua presença no cenário esportivo. Ele estreou o programa “Galvão e Amigos”, na Band, e passou a narrar partidas de futebol na Amazon Prime Video. Agora, com o acordo com o SBT, volta a comandar transmissões de Copa do Mundo.

(Jennifer Feitosa, Jovem Aprendiz, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de oliberal.com)