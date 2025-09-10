Galvão Bueno vai narrar a Copa do Mundo de 2026; saiba onde Longe da Globo, narrador estará presente nos jogos do Brasil e na final do Mundial no próximo ano Jennifer Feitosa 10.09.25 17h29 Galvão estará à frente das transmissões das partidas da seleção brasileira (Globo / Reprodução) O narrador Galvão Bueno acertou parceria para narrar os jogos da Copa do Mundo de 2026 no SBT. A informação foi divulgada por Gabriel Vaquer, da “Folha de São Paulo”. Galvão anunciou em 2022 que deixaria as narrações da Rede Globo, fechando assim um ciclo de 41 anos na emissora. Galvão estará à frente das transmissões das partidas da seleção brasileira, da final e de outros duelos de destaque. Nos programas especiais e em demais jogos do torneio, o responsável pela narração será Tiago Leifert. Segundo o colunista Flávio Ricco, o SBT transmitirá a Copa do Mundo de 2026. A emissora se junta à Globo, que detém os direitos de exibição de 52 partidas. VEJA MAIS Autor do gol da vitória da Bolívia sobre o Brasil joga no América-MG e pode enfrentar o Paysandu Meia-atacante garantiu a seleção boliviana na repescagem da Copa do Mundo de 2026 e deve jogar contra o Papão Tunísia é a 18ª seleção classificada para a Copa do Mundo de 2026 Com 22 pontos, a seleção tunisiana lidera o Grupo H Messi coloca em dúvida sua participação na Copa do Mundo de 2026 Retorno de Galvão Bueno às transmissões Galvão Bueno havia se despedido das narrações em 2022, após a Copa do Mundo do Catar. Desde então, manteve contato com o público por meio das redes sociais, compartilhando opiniões e bastidores. Em 2025, o narrador retomou sua presença no cenário esportivo. Ele estreou o programa “Galvão e Amigos”, na Band, e passou a narrar partidas de futebol na Amazon Prime Video. Agora, com o acordo com o SBT, volta a comandar transmissões de Copa do Mundo. (Jennifer Feitosa, Jovem Aprendiz, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de oliberal.com) Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave galvão bueno copa do mundo 2026 esportes futebol COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES fora da globo Galvão Bueno vai narrar a Copa do Mundo de 2026; saiba onde Longe da Globo, narrador estará presente nos jogos do Brasil e na final do Mundial no próximo ano 10.09.25 17h29 SÉRIE B João Vieira retorna ao Vila Nova para encarar o Remo após suspensão Volante tem passagem marcante pelo Paysandu, onde conquistou títulos e soma vantagem no retrospecto diante do Leão Azul 10.09.25 17h16 SÉRIE B Ex-Remo, lateral Thalys pode estrear pelo Vila Nova contra o Leão Jogador atuou pelo clube azulino no acesso de 2024 e pode reencontrar o ex-time neste sábado (13), em Goiânia 10.09.25 16h15 Futebol Ignácio Neto assume cargo de auxiliar técnico permanente do Paysandu Treinador terá a missão de ajudar Márcio Fernandes a tentar salvar o clube do rebaixamento na Série B 10.09.25 12h13 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Embaixador do Irã no Brasil visita o Paysandu e fala em parcerias no futebol Representante iraniano foi recebido pelo presidente Roger Aguilera no Estádio da Curuzu, em Belém. 10.09.25 11h09 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, quarta-feira (10/09), horários das partidas e onde assistir ao vivo A Copa do Brasil movimenta o futebol nesta quarta-feira 10.09.25 7h00 Futebol Autor do gol da vitória da Bolívia sobre o Brasil joga no América-MG e pode enfrentar o Paysandu Meia-atacante garantiu a seleção boliviana na repescagem da Copa do Mundo de 2026 e deve jogar contra o Papão 10.09.25 11h04 Futebol Paysandu encara América-MG em confronto entre os clubes com mais derrotas na Série B Equipes se enfrentam no próximo sábado (13), no Mangueirão 10.09.25 9h57