Atlético-MG tem dificuldades em montar grupo que encara o Remo pela Copa do Brasil

Com seis desfalques por conta de convocações de seleções sul-americanas para amistosos e duelos das Eliminatórias para a Copa do Mundo, o Atlético-MG está quebrando a cabeça para montar o grupo que veio a Belém encara o Remo, nesta quarta-feira, 2 de junho, às 19h, pela terceira fase da Copa do Brasil. Estão fora Alan Franco, Junior Alonso, Guga, Guilherme Arana, Savarino e Vargas. Todos para servirem seleções principais e olímpicas.

Outra ausência importante também está confirmada. O atacante Keno não viajou, pois está lesionado na coxa. Eduardo Sasha, que está se recuperando de uma tendinite no pé esquerdo, viajou. Eduardo Vargas, reserva e sempre opção para o segundo tempo, é outro convocado, no Chile. O mesmo acontece com Junior Alonso (Paraguai), Alan Franco (Equador), e os laterais titulares, Guilherme Arana e Guga (seleção olímpica). O provável Atlético-MG contra o Remo deverá ter: Everson; Mariano, Réver, Igor Rabello e Dodô; Allan (Jair), Tchê Tchê (Zaracho) e Nacho; Savinho (Sasha), Hulk e Marrony