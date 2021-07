Gabriel Jesus é punido com mais um jogo de suspensão e desfalca Brasil na final da Copa América

Gabriel Jesus está fora da decisão da Copa América. O atacante da Seleção Brasileira recebeu vermelho direto após entrada dura em Mena, lateral do Chile, nas quartas de final do torneio sul-americano. Além da suspensão automática pela expulsão, a Conmebol decidiu punir o jogador com mais um jogo.+ Confira resultados da Copa América

Gabriel Jesus ainda terá que arcar com uma multa de 5 mil dólares, cerca de R$ 26 mil, já descontados do valor de premiação da CBF pela participação na Copa América. A punição foi assinada por Eduardo Gross Brown, presidente da Comissão Disciplinar da Conmebol.

É a segunda vez que Gabriel Jesus é expulso vestindo o uniforme da Seleção Brasileira. Na Era Tite, as duas únicas expulsões envolveram o atacante do Manchester City. Na final da Copa América de 2019, Jesus recebeu dois amarelos e deixou o Brasil com um jogador a menos diante do Peru, no Maracanã.

Cumprindo suspensão, Gabriel Jesus viu Tite optar por Everton Cebolinha como titular na semifinal. Além dos titulares Neymar, Richarlison e Cebolinha, o técnico da Seleção Brasileira tem no banco de reservas os atacantes Gabigol, Roberto Firmino e Vinícius Jr.