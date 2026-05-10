Gabriel Assunção e Jacky Godmann ganham bronze em etapa da Copa do Mundo de Canoagem Velocidade A dupla brasileira completou a final em 1min37s16 e ficou atrás dos campeões Zakhar Petrov e Ivan Shtyl. A prata foi conquistada pelos italianos Gabriele Casadei e Carlo Tacchini Estadão Conteúdo 10.05.26 14h11 Canoagem velocidade. (REUTERS/Molly Darlington) Os brasileiros Gabriel Assunção e Jacky Godmann garantiram a medalha de bronze na prova do C2 500 metros masculino na etapa de Szeged da Copa do Mundo de Canoagem Velocidade, neste domingo, na Hungria. No sábado, o campeão olímpico Isaquias Queiroz foi vice-campeão no C1 500 metros. A dupla brasileira completou a final em 1min37s16 e ficou atrás dos campeões Zakhar Petrov e Ivan Shtyl, que marcaram 1min35s90. A prata foi conquistada pelos italianos Gabriele Casadei e Carlo Tacchini, com 1min36s32. "Foi uma prova muito difícil. Viemos muito fortes no começo, conseguimos manter um bom ritmo e, na reta final, o Gabriel fez uma grande condução para garantir esse terceiro lugar. Graças a Deus deu tudo certo. Agradeço a todos pela torcida", afirmou Jacky Godmann após a conquista da medalha. VEJA MAIS Isaquias Queiroz conquista prata na etapa húngara da Copa do Mundo de Canoagem Velocidade Flamengo encerra atividades da canoagem e anuncia dispensa de campeão olímpico Isaquias Queiroz Além de ter vencido o C-1 1000m em Tóquio, no Japão, em 2020, o atleta ganhou outras quatro medalhas olímpicas, sendo três de prata e uma de bronze. Antes da decisão, os brasileiros já haviam mostrado força nas semifinais, avançando entre as melhores embarcações para a disputa das medalhas. Após a etapa de Szeged, os atletas brasileiros viajam agora para Brandenburg, na Alemanha, onde disputam entre os dias 14 e 17 de maio a próxima etapa da Copa do Mundo de Canoagem Velocidade. A temporada internacional de 2026 soma pontos para o ranking olímpico rumo a Los Angeles 2028. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave canoagem velocidade Copa do Mundo de Szeged Gabriel Assunção e Jacky Godmann COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES MAIS ESPORTES Irã confirma presença na Copa do Mundo de 2026 e apresenta exigências aos países-sede Governo iraniano pediu garantias sobre vistos, segurança e respeito à delegação durante o torneio 10.05.26 8h37 Futebol Participantes da Corrida do Sal terão acesso a milhares de fotos da prova horas após o evento Cobertura será feita pela Fotop, empresa especializada em captação de imagens esportivas 10.05.26 8h00 Carlos Ferreira Leão em jogo para o máximo das virtudes 10.05.26 7h00 ESPORTES CRB derrota o Operário-PR e conquista a primeira vitória em Maceió pela Série B Os gols da vitória foram de Pedro Castro e Mikael 09.05.26 23h06 MAIS LIDAS EM ESPORTES DUELO Palmeiras exalta pontos turísticos de Belém em vídeo antes de duelo contra o Remo Nas imagens, clube mostra o Centro Históricoo Ver-o-Peso e a Basílica de Nazaré 10.05.26 13h00 Futebol Remo desafia líder Palmeiras no Mangueirão em busca de reação na Série A Leão Azul tenta embalar após vitória sobre o Botafogo, enquanto Verdão defende invencibilidade de nove rodadas e a liderança do Brasileirão 10.05.26 8h00 JOGO DE HOJE Remo x Palmeiras: onde assistir ao vivo o jogo de hoje (10/05) pela Série A do Brasileirão Remo e Palmeiras jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo 10.05.26 15h00 vai chover? Veja a previsão do tempo para a partida entre Remo e Palmeiras no Mangueirão neste domingo Partida pela Série A será disputada neste domingo (10), em Belém 09.05.26 21h00