Isaquias Queiroz conquista prata na etapa húngara da Copa do Mundo de Canoagem Velocidade Estadão Conteúdo 09.05.26 17h02 Campeão e multimedalhista olímpico, Isaquias Queiroz conquistou neste sábado a prata na prova do C1 500 metros da etapa de Szeged, na Hungria, da Copa do Mundo de canoagem velocidade. O brasileiro terminou a prova em 1min44s73, ficando atrás apenas do chinês Bowen Jii, que marcou 1min44s43. O bronze ficou com Shengye Wu, também da China, que registrou o tempo de 1min45s25. "Feliz por começar a temporada conquistando medalha. A prova foi forte e agora é seguir ajustando para as próximas etapas", avaliou o canoísta de 32 anos após a conquista. A final foi marcada por equilíbrio do início ao fim. Isaquias manteve-se entre os líderes durante toda a disputa e chegou a assumir a ponta nos metros decisivos, mas acabou ultrapassado na reta final por Bowen Jii. Gabriel Nascimento também disputou a prova e terminou na sétima colocação, com o tempo de 1min46s61. A competição na Hungria marca o início da temporada internacional e também o começo da corrida por vagas para os Jogos Olímpicos de Los Angeles 2028. Neste ciclo olímpico, o ranking classificatório será definido pela soma de pontos conquistados ao longo das competições internacionais. "O objetivo é garantir o máximo de pontuação possível nas Copas do Mundo. A gente sempre busca medalha, mas pontuar bem agora faz diferença para chegar mais tranquilo no Mundial", afirmou Isaquias. Após a disputa na Hungria, a seleção brasileira de canoagem segue para Brandenburg, na Alemanha, para a segunda etapa da Copa do Mundo, entre os dias 14 e 17 de maio. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave canoagem Isaquias Queiroz Copa do Mundo COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES POLÍCIA Sarah Souza conquista bronze no Grand Slam de judô, no Cazaquistão Competição segue até domingo (10/5). A delegação brasileira conta com 19 atletas na competição 09.05.26 9h52 mais esportes Atletas de karatê buscam apoio para disputar torneios e destacam importância do incentivo no esporte Sônia Coutinho e Rafael Cavalcante falam sobre desafios para disputarem competições 09.05.26 9h00 FUTEBOL Em boa fase, Paysandu recebe o vice-lanterna Anapólis pela Série C Time bicolor está invicto no campeonato e busca a quinta vitória seguida 09.05.26 8h00 Futebol Corrida do Sal exige preparação mais intensa dos atletas, explica maratonista De acordo com Kenny Rodrigues, os treinos para a prova devem ser "pesados", sobretudo para aqueles que optarem por competir na prova de 7 km. 09.05.26 8h00 MAIS LIDAS EM ESPORTES FUTEBOL Em boa fase, Paysandu recebe o vice-lanterna Anapólis pela Série C Time bicolor está invicto no campeonato e busca a quinta vitória seguida 09.05.26 8h00 JOGO DE HOJE Paysandu x Anápolis: onde assistir ao vivo o jogo de hoje (09/05) pela Série C do Brasileirão Paysandu e Anápolis jogam pela Série C do Campeonato Brasileiro hoje; veja as formações e onde assistir ao vivo 09.05.26 16h00 FUTEBOL Paysandu pode ser o único clube do Norte a participar de duas competições Sul-Americanas Caso o Paysandu ganhe a Copa Verde e a Copa Norte, o clube poderá ser representante do Brasil em uma possível competição promovida pela Conmebol 07.05.26 17h00 Futebol Edilson alcança marca histórica no Paysandu e celebra trajetória no clube Lateral-direito deve completar 150 jogos com a camisa bicolor diante do Anápolis e projeta temporada positiva na Série C 08.05.26 20h40