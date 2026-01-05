Flamengo encerra atividades da canoagem e anuncia dispensa de campeão olímpico Isaquias Queiroz Além de ter vencido o C-1 1000m em Tóquio, no Japão, em 2020, o atleta ganhou outras quatro medalhas olímpicas, sendo três de prata e uma de bronze. Estadão Conteúdo 05.01.26 15h13 Isaquias Queiroz (Reprodução / Instagram @isaquias_lx) O Flamengo encerrou as atividades de canoagem do clube. A decisão foi anunciada por meio de uma nota oficial nesta segunda-feira, 5. Assim, o clube carioca informou a dispensa do canoísta Isaquias Queiroz, campeão olímpico no C-1 1000m em Tóquio, no Japão, em 2020. O atleta ganhou outras quatro medalhas olímpicas, sendo três de prata e uma de bronze. Gabriel Assunção, Mateus dos Santos, Valdenice do Nascimento e Roberto Maehler foram os outros atletas da canoagem dispensados pelo Flamengo. "O Flamengo se orgulha de ter contado em sua equipe com Isaquias Queiroz, um dos maiores atletas da história do esporte olímpico brasileiro. Campeão olímpico, com cinco medalhas em Jogos, e referência mundial na canoagem, Isaquias vestiu o Manto Sagrado por cerca de 7 anos nesta última passagem, encerrando seu ciclo no clube de forma marcante e deixando um legado de conquistas que nos orgulha", disse o clube. "Dentro de uma avaliação estratégica alinhada às premissas que norteiam o esporte olímpico do Flamengo, o clube encerra sua participação na modalidade canoagem. A decisão está em consonância com a filosofia rubro-negra de aliar excelência competitiva ao investimento contínuo na formação, no desenvolvimento de atletas e no fortalecimento das modalidades a partir de estruturas permanentes", argumentou o Flamengo. O clube rubro-negro também não continuará com as atividades do remo paralímpico. 