Gabigol fala sobre relação com Tite e nega saída do Cruzeiro: 'Projeto de quatro anos' Estadão Conteúdo 19.12.25 21h17 O atacante Gabigol abriu o jogo sobre sua situação no Cruzeiro. Nesta sexta-feira, em entrevista ao podcast Podpah, o jogador, que interessa ao Santos, projetou a continuidade da carreira no time mineiro. "Antes da semifinal, estavam me cravando em outro time. Eu falei com o Pedro Junio (vice-presidente do Cruzeiro): 'eu estou vendido?'. Eu acertei com o Cruzeiro por um projeto de quatro anos. Claro que pode ser conversado e resolvido. Meu empresário está aqui. Ele não conversou com nenhum time. Claro que no meio do ano procuraram a gente, mas nunca foi uma opção sair do Cruzeiro. Minha reapresentação é dia 2. Estou de férias", disse Gabigol. Além disso, o atacante também comentou sobre a relação ruim que teve no passado com Tite, anunciado pelo Cruzeiro na última quarta-feira. Em 2024, no Flamengo, o jogador chegou a criticar publicamente o técnico. No entanto, ele garante que o objetivo dos dois é ajudar o time mineiro nas competições do próximo ano. "A situação é muito clara (com Tite). O Pedrinho (presidente do Cruzeiro) brincou, ele é muito louco. Ele é o treinador do time. Mas estamos pelo Cruzeiro. Não é sobre mim ou sobre ele. Ele sabe, vivemos isso no Flamengo. Não tivemos problemas no Flamengo. Eu respeito ele, como respeitei todos meus treinadores. Ele que vai mandar. Eu sou jogador, o que tiver de fazer para ajudar o Cruzeiro irei fazer", comentou. Em 2025, Gabigol viveu uma temporada de adaptação no clube mineiro. No esquema do português Leonardo Jardim, o atacante não conseguiu se firmar como titular. Por todas as dificuldades em campo, o jogador marcou apenas 13 gols e deu 3 assistências em 49 jogos. Após o pênalti perdido na eliminação do Cruzeiro contra o Corinthians na semifinal da Copa do Brasil, Gabigol sofreu fortes críticas da torcida mineira. Apesar disso, ele garante que voltará focado para contribuir mais com a equipe celeste em 2026. Na próxima temporada, o Cruzeiro de Gabigol, que foi terceiro colocado do Brasileirão e semifinalista da Copa do Brasil neste ano, voltará a disputar a Libertadores depois de seis anos.