Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Esportes chevron right

Gabigol fala sobre relação com Tite e nega saída do Cruzeiro: 'Projeto de quatro anos'

Estadão Conteúdo

O atacante Gabigol abriu o jogo sobre sua situação no Cruzeiro. Nesta sexta-feira, em entrevista ao podcast Podpah, o jogador, que interessa ao Santos, projetou a continuidade da carreira no time mineiro.

"Antes da semifinal, estavam me cravando em outro time. Eu falei com o Pedro Junio (vice-presidente do Cruzeiro): 'eu estou vendido?'. Eu acertei com o Cruzeiro por um projeto de quatro anos. Claro que pode ser conversado e resolvido. Meu empresário está aqui. Ele não conversou com nenhum time. Claro que no meio do ano procuraram a gente, mas nunca foi uma opção sair do Cruzeiro. Minha reapresentação é dia 2. Estou de férias", disse Gabigol.

Além disso, o atacante também comentou sobre a relação ruim que teve no passado com Tite, anunciado pelo Cruzeiro na última quarta-feira. Em 2024, no Flamengo, o jogador chegou a criticar publicamente o técnico. No entanto, ele garante que o objetivo dos dois é ajudar o time mineiro nas competições do próximo ano.

"A situação é muito clara (com Tite). O Pedrinho (presidente do Cruzeiro) brincou, ele é muito louco. Ele é o treinador do time. Mas estamos pelo Cruzeiro. Não é sobre mim ou sobre ele. Ele sabe, vivemos isso no Flamengo. Não tivemos problemas no Flamengo. Eu respeito ele, como respeitei todos meus treinadores. Ele que vai mandar. Eu sou jogador, o que tiver de fazer para ajudar o Cruzeiro irei fazer", comentou.

Em 2025, Gabigol viveu uma temporada de adaptação no clube mineiro. No esquema do português Leonardo Jardim, o atacante não conseguiu se firmar como titular. Por todas as dificuldades em campo, o jogador marcou apenas 13 gols e deu 3 assistências em 49 jogos.

Após o pênalti perdido na eliminação do Cruzeiro contra o Corinthians na semifinal da Copa do Brasil, Gabigol sofreu fortes críticas da torcida mineira. Apesar disso, ele garante que voltará focado para contribuir mais com a equipe celeste em 2026.

Na próxima temporada, o Cruzeiro de Gabigol, que foi terceiro colocado do Brasileirão e semifinalista da Copa do Brasil neste ano, voltará a disputar a Libertadores depois de seis anos.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

futebol

Cruzeiro

Gabigol

Tite
Esportes
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM ESPORTES

MMA Sport Club

Youtuber Jake Paul promete ir à ‘guerra’ contra o bicampeão mundial de boxe Anthony Joshua

19.12.25 13h41

FUTEBOL

'Matador de Lobos'? Nome do técnico do Remo possui significado provocativo ao Paysandu

O técnico Juan Carlos Osorio foi contratado pelo Remo para comandar a equipe na temporada 2026

19.12.25 11h36

Carlos Ferreira

O que Osorio tem a ver com o Leão?

19.12.25 10h54

FUTEBOL

Árbitra paraense Gleika Pinheiro recebe a chancela da FIFA

Gleika Pinheiro integra o quadro da Federação Paraense de Futebol (FPF) e é a segunda pessoa do Estado à integrar o quadro da FIFA

19.12.25 9h28

MAIS LIDAS EM ESPORTES

futebol

Diretor de futebol do Remo fala sobre teste de meia-atacante do futebol português

Dirson Medeiros falou sobre a chegada de Alessandro

18.02.20 18h46

Anthony Joshua luta mal, mas derruba Jake Paul no sexto round e espera por Tyson Fury

20.12.25 2h37

Futebol

Exclusivo: Marcos Braz fala sobre renovação com o Remo e montagem do elenco de 2026

Dirigente também falou sobre a permanência de Guto Ferreira e disse qual será a data de início da pré-temporada.

01.12.25 14h53

REFORÇO

Remo contrata o atacante Alef Manga como reforço para a temporada 2026

Atacante de 31 anos, ex-Avaí, assinou contrato por um ano e chega para reforçar o Leão Azul na disputa da Série A de 2026

19.12.25 20h57

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda