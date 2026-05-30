Gabigol é expulso de Santos x Vitória por reproduzir gesto obsceno logo após fazer gol Estadão Conteúdo 30.05.26 21h52 Uma cena lamentável tomou conta do segundo tempo da partida entre Santos e Vitória neste domingo, dia 30, pela 18ª rodada do Brasileirão. Logo após marcar o terceiro gol do time da Vila Belmiro, Gabigol foi expulso por reproduzir um gesto obsceno. A manifestação lamentável do artilheiro santista foi direcionada a um torcedor nas cadeiras cativas na Vila Belmiro, que o estava criticando. O jogador já havia se direcionado à torcida, em tom de festa, após marcar, de cabeça, o terceiro gol do Santos sobre o rival baiano. Durante a paralisação para a comemoração, o VAR avisou o árbitro Rafael Rodrigo Klein (RS), que não demorou para aplicar o cartão vermelho ao atacante santista. Esta não é a primeira vez que um jogador no futebol brasileiro é ejetado por este motivo. A vitória parcial elevou o Santos aos 21 pontos, na 15ª colocação com 21 pontos, empurrando o Vasco para a zona do rebaixamento. O time cruzmaltino ainda joga na rodada, contra o Atlético Mineiro, neste domingo, dia 31. Depois disso, os times entraram numa pausa de cerca de 50 dias em razão da Copa do Mundo. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Santos Gabigol COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Futebol No Baenão, Tuna encara o Trem-AP em busca da classificação antecipada na Série D Equipe comandada pelo técnico Robson Melo depende apenas de si para avançar ao mata-mata. 31.05.26 7h00 mais esportes Paraense Deiveson Figueiredo promete 'melhor versão' em luta contra Song Yadong Na luta principal do UFC Macau, paraense quer voltar a vencer para seguir na corrida pelo cinturão 29.05.26 22h00 Futebol Mangueirão terá esquema especial de trânsito e segurança para Remo x São Paulo Expectativa é de público aproximado de 30 mil pessoas. 29.05.26 16h56 Futebol Copa Verde: CBF define datas e locais do duelo entre Paysandu e Anápolis-GO Papão decidirá o título diante da torcida bicolor por ter feito a melhor campanha da competição. 29.05.26 16h14 MAIS LIDAS EM ESPORTES CRÍTIVA Cuca revela pedido de desculpa de Gabigol após expulsão: 'O torcedor pode xingar, o atleta não' Após a partida, o técnico Cuca evitou fazer críticas públicas ao camisa 9, mas reconheceu o erro do jogador 30.05.26 23h17 Futebol Remo encara o São Paulo antes da pausa e mira reação na Série A Em coletiva pós-treino, o capitão Marlon falou sobre o momento vivido pelo Leão Azul, que ainda não conseguiu sair da zona de rebaixamento da Série A 29.05.26 19h08 Futebol Remo planeja trazer até 5 reforços na janela de transferências de julho; veja especulados Na primeira janela de transferências da temporada, o clube foi o time da Série A que mais contratou jogadores 28.05.26 17h01 Futebol São Paulo tem três desfalques para partida contra o Remo; saiba quem são Equipes se enfrentam no próximo domingo (31), às 20h30, no Mangueirão. 27.05.26 16h26