Gabigol é apresentado no Cruzeiro para mais de 40 mil torcedores no Mineirão: 'é o Cabuloso'

Gabriel Barbosa, o Gabigol, foi apresentado oficialmente como seu novo camisa 9 do Cruzeiro neste sábado (4/1). Em um evento no Mineirão, em Belo Horizonte, mais de 40 mil torcedores celestes lotaram o estádio para recepcionar o atacante de 28 anos, que chega como uma das maiores contratações do futebol brasileiro neste início de ano. O jogador foi ovacionado ao entrar no gramado cercado por crianças e subir em um palco montado na saída do túnel do estádio. Fumaça azul e branca, fogos de artifício e um mosaico 3D com a imagem de Gabigol no Setor Laranja completaram a comemoração.

Gabigol agradeceu ao empresário Pedro Lourenço, dono da SAF do Cruzeiro, e exaltou o clube e a torcida: "Primeiramente, agradecer a Deus por este momento, agradecer ao nosso Pedrinho, porque realmente sem ele isso não teria acontecido. Muito feliz, muito animado. E é o Cabuloso, c***!”. Muito feliz, muito obrigado!... O importante sempre é respeitar o clube. Fazer o Cruzeiro voltar a ser campeão, buscar os títulos e estar sempre muito forte. A nossa casa é o Mineirão e eu espero que seja sempre assim. Todo mundo se ajudando, correndo ao máximo, se dedicando, trabalhando, porque o Cruzeiro incomoda demais.”, disse o atacante.

VEJA MAIS

O atleta chega ao Cruzeiro com um contrato robusto, incluindo um dos maiores salários do país e bônus por desempenho. Pedro Lourenço não escondeu o entusiasmo com a contratação, considerada um sonho pessoal e um marco para o projeto do clube.

No Flamengo, onde atuou de 2019 a 2024, Gabigol se consolidou como um dos grandes nomes do futebol brasileiro. Foram 160 gols em 305 jogos e uma vasta coleção de títulos: duas Libertadores (2019 e 2022), dois Campeonatos Brasileiros (2019 e 2020) e duas Copas do Brasil (2022 e 2024).

Agora, o atacante tem a missão de liderar o Cruzeiro de volta ao caminho das conquistas. A torcida, que mostrou força e paixão na recepção, já sonha alto com o impacto que Gabigol trará no time.