Rafaella Santos reata seu relacionamento com Gabigol; saiba mais

A retomada do relacionamento entre Rafaella Santos e Gabigol foi confirmada no último domingo (29). Em seu instagram, a irmã de Neymar Jr. fez uma publicação com fotos beijando o jogador de futebol, mas pouco tempo depois apagou. Apesar do pouco tempo que os registros ficaram online, os fãs fizeram prints e viralizaram as fotos.

VEJA MAIS

Gabigol e Rafaella

No início de dezembro, rumores de uma nova reconciliação já estavam circulando após uma viagem ao Japão. Desde então, a influencer já tinha aparecido em alguns storys publicados por Gabigol. Os dois, juntos novamente, estão na Bahia para passar o Réveillon em Trancoso.

Além da vida amorosa, o ano novo trará mais uma mudança para Gabigol. O atleta se despediu do Flamengo na última rodada do campeonato brasileiro, neste mês, e pode ser anunciado por outro clube a qualquer momento. Oficialmente, Gabigol ainda é jogador do Flamengo até dia 31 de dezembro, mas a especulação é de que o ídolo flamenguista seja anunciado pelo Cruzeiro, após seis anos colecionando títulos no clube carioca.

(*Gustavo Vilhena, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Abílio Dantas, coordenador do núcleo de Cultura)