Saiba quem é o jogador do Palmeiras apontado como affair de Rafaella Santos, irmã de Neymar

Na última segunda-feira, 11, o lateral-esquerdo do Palmeiras, Joaquín Piquerez, compareceu ao aniversário de 28 anos da influenciadora, Rafaella Santos, atiçando os rumores de que os dois estariam vivendo um romance. Alguns ainda especulam que esse seria o motivo do mau rendimento do jogador em campo nos últimos jogos.

Fontes próximas ao jogador afirmam que ele tem sido visto, com frequência, próximo a Rafaella e seu grupo de amigas. Piquerez seria o primeiro namorado da irmã de Neymar Jr. após o rompimento com Gabigol, com quem teve um namoro “iô-iô” entre 2017 e 2023.

Quem é Joaquín Piquerez?

Piquerez tem 23 anos e hoje é um dos ídolos da torcida palmeirense. Discreto, o jogador é conhecido por tomar bastante chimarrão e malhar bastante. Por pouco, ele não trocou os campos pela Física. Muito bom em matemática, Piquerez chegou a passar na faculdade e se tornaria físico. Mas optou pela bola.

Já conhecido por alguns sites de fofoca, pois o jogador já foi apontado como affair de Bianca Andrade, a Boca Rosa. Na época, ambos negaram, e a ex-BBB chegou a dizer que nunca tinha visto o moço. O que é de se estranhar, já que é torcedora do verdão. Porém, em seguida, o jogador apareceu na mídia novamente ao circular que estaria vivendo um romance com a modelo Yasmin Brunet.

Em relação a irmã de Neymar, ambas assessorias ainda negam o romance. Porém, não é o que retrata algumas imagens que aparecem na internet.