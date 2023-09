Zagueiro marca gol histórico em Três Corações, terra natal de Pelé; vídeo

O zagueiro Eduardo Henrique, do Guarani-MG, escreveu um capítulo memorável na história do futebol ao marcar o gol que o Rei do Futebol, Pelé, não chegou a fazer em sua cidade natal, Três Corações.

Na vitória do Guarani-MG sobre o Atlético de Três Corações, pela terceira rodada do Campeonato Mineiro da Segunda Divisão, Eduardo Henrique surpreendeu ao balançar a rede a partir do meio campo (veja o lance no vídeo abaixo):

O gol ocorreu após uma cobrança de lateral da equipe do Sul de Minas. O atacante Thiago tentou a jogada e Eduardo Henrique chegou para afastar. Na batida, a bola surpreendeu o goleiro que estava adiantado e entrou. Com essa vitória, o Guarani assume a liderança isolada do Grupo B com seis pontos em duas partidas.

VEJA MAIS

A partida marcou a estreia oficial do time de Três Corações no estádio com o nome de Rei Pelé. Anteriormente conhecido como Elias Arbex, o estádio foi renomeado em homenagem ao Rei do Futebol, que faleceu em dezembro de 2022.

Três Corações, terra natal do Rei do Futebol, conta com praça, museu, casa e monumento dedicados a Pelé, mas o estádio ainda não tinha sido nomeado em sua homenagem.