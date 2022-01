Zagueiro do Corinthians que estava na mira do Remo vai jogar no Goiás

O zagueiro Caetano, de 21 anos, que pertence ao Corinthians-SP e que esteve negociando com o Remo na Série B de 2021, vai jogar a Série A do Campeonato Brasileirão em 2022. O jogador foi emprestado pelo Timão ao Goiás-GO e anunciado pela equipe Esmeraldina nas redes sociais.

A diretoria do Remo tentou a contratação do atleta antes do início da Série B, mas a negociação não andou e o zagueiro Caetano acabou fechando com a equipe do CRB-AL. Pelo clube regateano o defensor realizou 37 partidas na temporada. O detalhe é que o jogador nunca jogou profissionalmente pelo Corinthians, seu clube de origem.

Na carreira Caetano já teve passagens pelo profissional do Oeste-SP, Coritiba-PR e também São Caetano-SP.